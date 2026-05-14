LELÉKA на "Євробаченні": як голосувати за Україну з-за кордону

Під яким номером виступить LELÉKA

У другому півфіналі Вікторія Лелека виступатиме під номером 12.

Повний порядок номерів виглядає так:

Болгарія: DARA - "Bangaranga" Азербайджан: Jiva - "Just Go" Румунія: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature" Чехія: Daniel Zizka - "Crossroads" Вірменія: Simon - "Paloma Rumba" Швейцарія: Veronica Fusaro - "Alice" Кіпр: Antigoni - "JALLA" Латвія: Atvara - "Ēnā" Данія: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem" Австралія: Delta Goodrem - "Eclipse" Україна: LELÉKA - "Ridnym" Албанія: Alis - "Nân" Мальта: Aidan - "Bella" Норвегія: Jonas Lovv - "YA YA YA"

Як українці можуть голосувати на "Євробаченні-2026"

Україна голосує у другому півфіналі. Це можна зробити онлайн або через SMS.

Підтримати будь-якого виконавця можна протягом 24 годин перед кожним півфіналом і гранд-фіналом, але за свого представника голосувати не можна.

Водночас співачку LELÉKA можуть підтримати українці, які живуть за кордоном. Для цього потрібно знаходитися в країні-учасниці другого півфіналу.

Як голосувати на "Євробаченні-2026"

Віддати свій голос за LELÉKA або іншого представника можна кількома способами:

через застосунок Eurovision Song Contest App

телефонним дзвінком

за допомогою SMS

на платформі esc.vote

Як голосувати з-за кордону (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)