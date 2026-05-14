LELÉKA на "Евровидении": как голосовать за Украину из-за рубежа

Под каким номером выступит LELÉKA

Во втором полуфинале Виктория Лелека будет выступать под номером 12.

Полный порядок номеров выглядит так:

Болгария: DARA - "Bangaranga" Азербайджан: Jiva - "Just Go" Румыния: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature" Чехия: Daniel Zizka - "Crossroads" Армения: Simon - "Paloma Rumba" Швейцария: Veronica Fusaro - "Alice" Кипр: Antigoni - "JALLA" Латвия: Atvara - "Ēnā" Дания: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem" Австралия: Delta Goodrem - "Eclipse" Украина: LELÉKA - "Ridnym" Албания: Alis - "Nân" Мальта: Aidan - "Bella" Норвегия: Jonas Lovv - "YA YA YA"

Как украинцы могут голосовать на "Евровидении-2026"

Украина голосует во втором полуфинале. Это можно сделать онлайн или через SMS.

Поддержать любого исполнителя можно в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и гранд-финалом, но за своего представителя голосовать нельзя.

В то же время певицу LELÉKA могут поддержать украинцы, которые живут за границей. Для этого нужно находиться в стране-участнице второго полуфинала.

Как голосовать на "Евровидении-2026"

Отдать свой голос за LELÉKA или другого представителя можно несколькими способами:

через приложение Eurovision Song Contest App

телефонным звонком

с помощью SMS

на платформе esc.vote

Как голосовать из-за рубежа (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)