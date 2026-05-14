LELÉKA на "Евровидении": как голосовать за Украину из-за рубежа

16:39 14.05.2026 Чт
2 мин
Проголосовать за артистку можно несколькими способами, но при определенных условиях
aimg Сюзанна Аль Мариди
LELÉKA (фото: Getty Images)

В четверг, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". Украину представит LELÉKA с песней "Rydnim". Украинцы могут поддержать исполнительницу за рубежом.

РБК-Украина рассказывает, как проголосовать за представительницу Украины.

Под каким номером выступит LELÉKA

Во втором полуфинале Виктория Лелека будет выступать под номером 12.

Полный порядок номеров выглядит так:

  1. Болгария: DARA - "Bangaranga"
  2. Азербайджан: Jiva - "Just Go"
  3. Румыния: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  4. Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Чехия: Daniel Zizka - "Crossroads"
  6. Армения: Simon - "Paloma Rumba"
  7. Швейцария: Veronica Fusaro - "Alice"
  8. Кипр: Antigoni - "JALLA"
  9. Латвия: Atvara - "Ēnā"
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
  11. Австралия: Delta Goodrem - "Eclipse"
  12. Украина: LELÉKA - "Ridnym"
  13. Албания: Alis - "Nân"
  14. Мальта: Aidan - "Bella"
  15. Норвегия: Jonas Lovv - "YA YA YA"

Как украинцы могут голосовать на "Евровидении-2026"

Украина голосует во втором полуфинале. Это можно сделать онлайн или через SMS.

Поддержать любого исполнителя можно в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и гранд-финалом, но за своего представителя голосовать нельзя.

В то же время певицу LELÉKA могут поддержать украинцы, которые живут за границей. Для этого нужно находиться в стране-участнице второго полуфинала.

Как голосовать на "Евровидении-2026"

Отдать свой голос за LELÉKA или другого представителя можно несколькими способами:

  • через приложение Eurovision Song Contest App
  • телефонным звонком
  • с помощью SMS
  • на платформе esc.vote

Как голосовать из-за рубежа (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

При написании материала были использованы такие источники: сайт Eurovision, Instagram "Евровидение Украина".

