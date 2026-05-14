LELÉKA на "Євробаченні": як голосувати за Україну з-за кордону
У четвер, 14 травня, у Відні відбудеться другий півфінал "Євробачення-2026". Україну представить LELÉKA з піснею "Rydnim". Українці можуть підтримати виконавицю за кордоном.
РБК-Україна розповідає, як проголосувати за представницю України.
Під яким номером виступить LELÉKA
У другому півфіналі Вікторія Лелека виступатиме під номером 12.
Повний порядок номерів виглядає так:
- Болгарія: DARA - "Bangaranga"
- Азербайджан: Jiva - "Just Go"
- Румунія: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
- Чехія: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Вірменія: Simon - "Paloma Rumba"
- Швейцарія: Veronica Fusaro - "Alice"
- Кіпр: Antigoni - "JALLA"
- Латвія: Atvara - "Ēnā"
- Данія: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
- Австралія: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Україна: LELÉKA - "Ridnym"
- Албанія: Alis - "Nân"
- Мальта: Aidan - "Bella"
- Норвегія: Jonas Lovv - "YA YA YA"
Як українці можуть голосувати на "Євробаченні-2026"
Україна голосує у другому півфіналі. Це можна зробити онлайн або через SMS.
Підтримати будь-якого виконавця можна протягом 24 годин перед кожним півфіналом і гранд-фіналом, але за свого представника голосувати не можна.
Водночас співачку LELÉKA можуть підтримати українці, які живуть за кордоном. Для цього потрібно знаходитися в країні-учасниці другого півфіналу.
Як голосувати на "Євробаченні-2026"
Віддати свій голос за LELÉKA або іншого представника можна кількома способами:
- через застосунок Eurovision Song Contest App
- телефонним дзвінком
- за допомогою SMS
- на платформі esc.vote
Як голосувати з-за кордону
При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайт Eurovision, Instagram "Євробачення Україна".