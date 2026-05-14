LELÉKA на "Євробаченні": як голосувати за Україну з-за кордону

16:39 14.05.2026 Чт
2 хв
Проголосувати за артистку можна кількома способами, але за певних умов
aimg Сюзанна Аль Маріді
LELÉKA (фото: Getty Images)
У четвер, 14 травня, у Відні відбудеться другий півфінал "Євробачення-2026". Україну представить LELÉKA з піснею "Rydnim". Українці можуть підтримати виконавицю за кордоном.

РБК-Україна розповідає, як проголосувати за представницю України.

Під яким номером виступить LELÉKA

У другому півфіналі Вікторія Лелека виступатиме під номером 12.

Повний порядок номерів виглядає так:

  1. Болгарія: DARA - "Bangaranga"
  2. Азербайджан: Jiva - "Just Go"
  3. Румунія: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  4. Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Чехія: Daniel Zizka - "Crossroads"
  6. Вірменія: Simon - "Paloma Rumba"
  7. Швейцарія: Veronica Fusaro - "Alice"
  8. Кіпр: Antigoni - "JALLA"
  9. Латвія: Atvara - "Ēnā"
  10. Данія: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
  11. Австралія: Delta Goodrem - "Eclipse"
  12. Україна: LELÉKA - "Ridnym"
  13. Албанія: Alis - "Nân"
  14. Мальта: Aidan - "Bella"
  15. Норвегія: Jonas Lovv - "YA YA YA"

Як українці можуть голосувати на "Євробаченні-2026"

Україна голосує у другому півфіналі. Це можна зробити онлайн або через SMS.

Підтримати будь-якого виконавця можна протягом 24 годин перед кожним півфіналом і гранд-фіналом, але за свого представника голосувати не можна.

Водночас співачку LELÉKA можуть підтримати українці, які живуть за кордоном. Для цього потрібно знаходитися в країні-учасниці другого півфіналу.

Як голосувати на "Євробаченні-2026"

Віддати свій голос за LELÉKA або іншого представника можна кількома способами:

  • через застосунок Eurovision Song Contest App
  • телефонним дзвінком
  • за допомогою SMS
  • на платформі esc.vote

LELÉKA на &quot;Євробаченні&quot;: як голосувати за Україну з-за кордону Як голосувати з-за кордону (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайт Eurovision, Instagram "Євробачення Україна".

За Єрмака почали вносити заставу
