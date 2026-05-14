LELÉKA на "Евровидении": как голосовать за Украину из-за рубежа
В четверг, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". Украину представит LELÉKA с песней "Rydnim". Украинцы могут поддержать исполнительницу за рубежом.
РБК-Украина рассказывает, как проголосовать за представительницу Украины.
Под каким номером выступит LELÉKA
Во втором полуфинале Виктория Лелека будет выступать под номером 12.
Полный порядок номеров выглядит так:
- Болгария: DARA - "Bangaranga"
- Азербайджан: Jiva - "Just Go"
- Румыния: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
- Чехия: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Армения: Simon - "Paloma Rumba"
- Швейцария: Veronica Fusaro - "Alice"
- Кипр: Antigoni - "JALLA"
- Латвия: Atvara - "Ēnā"
- Дания: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
- Австралия: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Украина: LELÉKA - "Ridnym"
- Албания: Alis - "Nân"
- Мальта: Aidan - "Bella"
- Норвегия: Jonas Lovv - "YA YA YA"
Как украинцы могут голосовать на "Евровидении-2026"
Украина голосует во втором полуфинале. Это можно сделать онлайн или через SMS.
Поддержать любого исполнителя можно в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и гранд-финалом, но за своего представителя голосовать нельзя.
В то же время певицу LELÉKA могут поддержать украинцы, которые живут за границей. Для этого нужно находиться в стране-участнице второго полуфинала.
Как голосовать на "Евровидении-2026"
Отдать свой голос за LELÉKA или другого представителя можно несколькими способами:
- через приложение Eurovision Song Contest App
- телефонным звонком
- с помощью SMS
- на платформе esc.vote
Как голосовать из-за рубежа (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
При написании материала были использованы такие источники: сайт Eurovision, Instagram "Евровидение Украина".