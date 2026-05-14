ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

LELÉKA на "Евровидении": как голосовать за Украину из-за рубежа

16:39 14.05.2026 Чт
2 мин
Проголосовать за артистку можно несколькими способами, но при определенных условиях
aimg Сюзанна Аль Мариди
LELÉKA на "Евровидении": как голосовать за Украину из-за рубежа LELÉKA (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В четверг, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". Украину представит LELÉKA с песней "Rydnim". Украинцы могут поддержать исполнительницу за рубежом.

РБК-Украина рассказывает, как проголосовать за представительницу Украины.

Больше интересного: Какие страны автоматически попадают в финал "Евровидения" автоматически

Под каким номером выступит LELÉKA

Во втором полуфинале Виктория Лелека будет выступать под номером 12.

Полный порядок номеров выглядит так:

  1. Болгария: DARA - "Bangaranga"
  2. Азербайджан: Jiva - "Just Go"
  3. Румыния: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  4. Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Чехия: Daniel Zizka - "Crossroads"
  6. Армения: Simon - "Paloma Rumba"
  7. Швейцария: Veronica Fusaro - "Alice"
  8. Кипр: Antigoni - "JALLA"
  9. Латвия: Atvara - "Ēnā"
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"
  11. Австралия: Delta Goodrem - "Eclipse"
  12. Украина: LELÉKA - "Ridnym"
  13. Албания: Alis - "Nân"
  14. Мальта: Aidan - "Bella"
  15. Норвегия: Jonas Lovv - "YA YA YA"

Как украинцы могут голосовать на "Евровидении-2026"

Украина голосует во втором полуфинале. Это можно сделать онлайн или через SMS.

Поддержать любого исполнителя можно в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и гранд-финалом, но за своего представителя голосовать нельзя.

В то же время певицу LELÉKA могут поддержать украинцы, которые живут за границей. Для этого нужно находиться в стране-участнице второго полуфинала.

Как голосовать на "Евровидении-2026"

Отдать свой голос за LELÉKA или другого представителя можно несколькими способами:

  • через приложение Eurovision Song Contest App
  • телефонным звонком
  • с помощью SMS
  • на платформе esc.vote

LELÉKA на &quot;Евровидении&quot;: как голосовать за Украину из-за рубежа Как голосовать из-за рубежа (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Еще больше интересного:

Каким будет номер LELÉKA на "Евровидении-2026"

Строгие правила "Евровидения", которые запрещено нарушать

При написании материала были использованы такие источники: сайт Eurovision, Instagram "Евровидение Украина".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евровидение Новости шоу-бизнеса
Новости
За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес