Легендарна Вільямс на Australian Open: історичний рекорд і крок від сенсації (відео)

Неділя 18 січня 2026 14:19
Легендарна Вільямс на Australian Open: історичний рекорд і крок від сенсації (відео) Фото: Вінус Вільямс (x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрій Костенко

Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс, яка отримала wild card від організаторів Australian Open, встановила рекорд турніру і ледь не стала авторкою гучної сенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу за участю американки.

Як зіграла легенда

45-річна семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam у першому колі змагань грала із сербкою Ольгою Даниловіч (WTA 69). Поєдинок видався надзвичайно напруженим. Він тривав 2 години та 19 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:3, 6:4 на користь представниці Сербії.

При цьому Вільямс була дуже близькою до перемоги. У вирішальному третьому сеті американка вела 4:0, однак не змогла втримати перевагу. Даниловіч виграла шість геймів поспіль і оформила камбек.

Вільямс увійшла в історію

Попри поразку, Вінус Вільямс встановила історичний рекорд Australian Open. Вона стала найбільш віковою учасницею основної сітки турніру, вийшовши на корт у віці 45 років і 215 днів.

Таким чином американка перевершила попереднє досягнення японки Кіміко Дате-Крумм, яка в 2015-му виступала на Australian Open у 44 роки.

Цей матч став для Вінус першим виступом на Australian Open з 2021 року. Американка також намагалася здобути першу перемогу на турнірах Grand Slam з Вімблдону-2021, однак зробити цього не вдалося.

Зараз Вільямс посідає 576-те місце в рейтингу WTA, але її вихід на корт у Мельбурні знову підтвердив: навіть у 45 років легенда світового тенісу здатна нав'язувати боротьбу суперницям з топ-100.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії Великого Шлема узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.

У 2011 році Вінус поставили діагноз синдрому Шегрена – аутоімунного захворювання, що відбирає у людини енергію, викликає втому та біль у суглобах. З цим захворюванням Вінус боролася до 2017-го.

Раніше ми розповіли про стартові матчі Світоліної, Костюк та Ястремської на Australian Open-2026.

Також дізнайтеся, хто із спортсменів заробив найбільше у 2025 році.

