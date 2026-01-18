ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Легендарная Уильямс на Australian Open: исторический рекорд и шаг от сенсации (видео)

Воскресенье 18 января 2026 14:19
UA EN RU
Легендарная Уильямс на Australian Open: исторический рекорд и шаг от сенсации (видео) Фото: Винус Уильямс (x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрей Костенко

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс, которая получила wild card от организаторов Australian Open, установила рекорд турнира и едва не стала автором громкой сенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча с участием американки.

Как сыграла легенда

45-летняя семикратная чемпионка турниров Grand Slam в первом круге соревнований играла с сербкой Ольгой Данилович (WTA 69). Поединок выдался чрезвычайно напряженным. Он длился 2 часа и 19 минут и завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Сербии.

При этом Уильямс была очень близка к победе. В решающем третьем сете американка вела 4:0, однако не смогла удержать преимущество. Данилович выиграла шесть геймов подряд и оформила камбэк.

Уильямс вошла в историю

Несмотря на поражение, Винус Уильямс установила исторический рекорд Australian Open. Она стала самой возрастной участницей основной сетки турнира, выйдя на корт в возрасте 45 лет и 215 дней.

Таким образом американка превзошла предыдущее достижение японки Кимико Датэ-Крумм, которая в 2015-м выступала на Australian Open в 44 года.

Этот матч стал для Винус первым выступлением на Australian Open с 2021 года. Американка также пыталась одержать первую победу на турнирах Grand Slam с Уимблдона-2021, однако сделать этого не удалось.

Сейчас Уильямс занимает 576-е место в рейтинге WTA, но ее выход на корт в Мельбурне вновь подтвердил: даже в 45 лет легенда мирового тенниса способна навязывать борьбу соперницам из топ-100.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии, в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда получила 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии Большого Шлема взяла в парном разряде.

В общем получила 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс - сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

В 2011 году Винус поставили диагноз синдрома Шегрена - аутоиммунного заболевания, которое отбирает у человека энергию, вызывает усталость и боль в суставах. С этим заболеванием Винус боролась до 2017-го.

Ранее мы рассказали о стартовых матчах Свитолиной, Костюк и Ястремской на Australian Open-2026.

Также узнайте, кто из спортсменов заработал больше всех в 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open
Новости
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа