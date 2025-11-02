ua en ru
Легенда "Динамо" несподівано повернувся до тренерської роботи в іншому українському клубі

Неділя 02 листопада 2025 16:40
UA EN RU
Легенда "Динамо" несподівано повернувся до тренерської роботи в іншому українському клубі Фото: Олександр Заваров (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Зірка київського "Динамо" Олександр Заваров несподівано повернувся до активної тренерської діяльності. 64-річний фахівець увійшов до тренерського штабу клубу Другої ліги – "Вільхівці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

На якій посаді працюватиме Заваров

Легендарний футболіст та відомий наставник працюватиме у "Вільхівцях" тренером-консультантом.

Заваров уже підписав угоду з командою, яка виступає у групі "А" третього за силою дивізіону українського футболу.

У "Вільхівцях" розраховують, що досвід Заварова допоможе стабілізувати гру команди та покращити її результати у весняній частині сезону. Деталі контракту з легендою українського футболу не розголошуються.

Що відомо про "Вільхівці"

Клуб із однойменного населеного пункту на Закарпатті проводить лише другий сезон серед професіоналів.

Минулого чемпіонату "Вільхівці" фінішували сьомими у групі "А", однак нині перебувають у нижній частині таблиці. Після 14 зіграних матчів команда займає 13-те місце з 14-ти, маючи лише три перемоги у активі.

Головним тренером команди залишається Олександр Семеренко, який очолив клуб восени 2024 року. У складі є кілька виконавців із досвідом виступів в УПЛ: Дмитро Нємчанінов, Сергій Панасенко, Олександр Глагола та Михайло Шестаков.

Легенда &quot;Динамо&quot; несподівано повернувся до тренерської роботи в іншому українському клубі

Олександр Заваров працюватиме на Закарпатті (фото: ФК "Вільхівці")

Тренерська кар'єра Заварова

Свою тренерську кар'єру Заваров розпочав у Франції як граючий тренер клубу "Сен-Дізьє", а згодом очолив швейцарський "Віль".

Після цього фахівець працював із казахстанським "Женісом", російською "Москвою", харківським "Металістом" та київським "Арсеналом", який очолював із 2005 по 2010 рік.

У 2012 році Заваров приєднався до тренерського штабу збірної України та навіть виконував обов'язки головного тренера у товариському матчі проти Болгарії, де "синьо-жовті" здобули перемогу 1:0.

Останнім місцем роботи фахівця було київське "Динамо", де він з 2018 до 2023 року працював у селекційному відділі.

Раніше ми повідомили про прогнози на матч "Шахтар" – "Динамо" та де дивитися головний поєдинок півріччя в УПЛ.

Також ми писали, що клуби УПЛ встановили антирекорд у Кубку України.

