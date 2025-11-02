Легенда "Динамо" неожиданно вернулся к тренерской работе в другом украинском клубе

Звезда киевского "Динамо" Александр Заваров неожиданно вернулся к активной тренерской деятельности. 64-летний специалист вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги - "Вильхивцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

На какой должности будет работать Заваров

Легендарный футболист и известный наставник будет работать в "Вильхивцах" тренером-консультантом.

Заваров уже подписал соглашение с командой, которая выступает в группе "А" третьего по силе дивизиона украинского футбола.

В "Вильхивцах" рассчитывают, что опыт Заварова поможет стабилизировать игру команды и улучшить ее результаты в весенней части сезона. Детали контракта с легендой украинского футбола не разглашаются.

Что известно о "Вильхивцах"

Клуб из одноименного населенного пункта на Закарпатье проводит лишь второй сезон среди профессионалов.

В прошлом чемпионате "Вильхивцы" финишировали седьмыми в группе "А", однако сейчас находятся в нижней части таблицы. После 14 сыгранных матчей команда занимает 13-е место из 14-ти, имея лишь три победы в активе.

Главным тренером команды остается Александр Семеренко, который возглавил клуб осенью 2024 года. В составе есть несколько исполнителей с опытом выступлений в УПЛ: Дмитрий Немчанинов, Сергей Панасенко, Александр Глагола и Михаил Шестаков.

Александр Заваров будет работать на Закарпатье (фото: ФК "Вильхивцы")

Тренерская карьера Заварова

Свою тренерскую карьеру Заваров начал во Франции как играющий тренер клуба "Сен-Дизье", а затем возглавил швейцарский "Виль".

После этого специалист работал с казахстанским "Женисом", российской "Москвой", харьковским "Металлистом" и киевским "Арсеналом", который возглавлял с 2005 по 2010 год.

В 2012 году Заваров присоединился к тренерскому штабу сборной Украины и даже исполнял обязанности главного тренера в товарищеском матче против Болгарии, где "сине-желтые" одержали победу 1:0.

Последним местом работы специалиста было киевское "Динамо", где он с 2018 до 2023 года работал в селекционном отделе.