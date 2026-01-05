ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Лавика рассказала, как пережила атаку на Киев с новорожденным сыном

Понедельник 05 января 2026 12:26
UA EN RU
Лавика рассказала, как пережила атаку на Киев с новорожденным сыном Певица Лавика (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Катерина Собкова

В ночь на 5 января оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в результате чего было зафиксировано попадание и повреждено частное медицинское учреждение на Оболони. Украинская певица Лавика рассказала, как вместе с новорожденным сыном Любомиром пережила обстрел вблизи своего дома.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Лавика рассказала о попадании рядом с ней

По словам певицы, ночь была тревожной для ее семьи, ведь взрыв произошел совсем рядом с местом ее проживания. Артистка отметила, что, несмотря на опасность, с ней и ее близкими все в порядке.

Лавика рассказала, как пережила атаку на Киев с новорожденным сыномЛавика рассказала о попадании на Оболони (скриншот)

"Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста", - написала она.

Также певица поблагодарила подписчиков за слова поддержки и заботу.

Впоследствии она опубликовала еще одно фото с новорожденным сыном и пошутила, что он "передает привет" российским оккупантам.

Лавика рассказала, как пережила атаку на Киев с новорожденным сыномЛавика показала сына (скриншот)

Кто такая Лавика

Лавика (настоящее имя - Любовь Юнак) - украинская певица, телеведущая и кандидат психологических наук. Родилась 26 ноября 1985 года в Киеве. С детства занималась балетной хореографией, впоследствии получила два высших образования.

Первые появления артистки в медиапространстве состоялись в 2008 году.

Дебютный сингл "Счастье цвета платины" сразу получил видеоклип, а песня "Вечный рай" принесла артистке широкую известность и вошла в топ-20 самых ротируемых треков украинских радиостанций. В том же году Лавика была отмечена премией "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года".

В 2013 году Любовь Юнак защитила кандидатскую диссертацию по психологии, получив научную степень кандидата психологических наук.

В 2014-2017 годах Лавика работала телеведущей шоу Start-UP Show на телеканале M1, а в 2016 году участвовала в национальном отборе на Евровидение с песней Hold Me.

В 2018 году Лавика вышла замуж за экс-участника шоу "Фабрика звезд" Вову Борисенко, однако впоследствии пара развелась.

В мае 2025 года певица вышла замуж за Дмитрия Вознюка.

28 декабря в Киевском городском роддоме №7 у Лавики родился первенец. Артистка признавалась, что сделала первые часы после рождения сына особенными - в палате она включила проекцию звездного неба, создав атмосферу семейного праздника.

Мальчика назвали Любомиром.

Лавика рассказала, как пережила атаку на Киев с новорожденным сыномЛавика с любимым (фото: instagram.com/lavika)

Обстрел Киева и области 5 января

В ночь на 5 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине, использовав баллистические ракеты и значительное количество ударных беспилотников-"шахедов". Одной из главных целей снова стала столица, которую атаковали дроны-камикадзе.

В результате обстрела в Оболонском районе Киева получил повреждения частное медицинское учреждение. По официальной информации, три человека получили ранения, еще один человек умер.

Кроме того, в Фастовском районе Киевской области вражеская атака привела к разрушению более десяти жилых домов, а также повреждению автомобилей, гаражей и складских помещений. В результате пожара в собственном доме погиб мужчина.

