"Не можу планувати вагітність": відома ведуча вперше розповіла про проблеми зі здоров’ям

Четвер 22 січня 2026 17:40
UA EN RU
"Не можу планувати вагітність": відома ведуча вперше розповіла про проблеми зі здоров’ям Юля Карпова розповіла про стан здоров'я після звільнення з радіо (фото: instagram.com/y.karpova)
Автор: Юлія Гаюк

Колишня зірка ранкового радіоефіру Юлія Карпова зізналася, що тривалий час працювала з психіатром та приймала антидепресанти, проте замість підтримки на роботі стикалася з маніпуляціями.

Про складний психологічний стан та атмосферу всередині медіахолдингу вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Стан здоров'я Карпової внаслідок роботи

Юлія відверто заявила, що робота в умовах постійного тиску підірвала її здоров'я. Ведуча була змушена звернутися по професійну допомогу до психіатра та розпочати тривалий курс лікування.

"Я працювала з психіатром тривалий час. Мене робота довела до ліків. Антидепресанти - це не легкі препарати, на них треба правильно зайти та правильно вийти. Коли я сказала про це керівнику, почула: "Ну, здоров’я перш за все". А вже за місяць мені закидали: "Ти щось занадто часто хворієш", - пригадує Карпова.

Ведуча додає, що через власний стан і лікування не має можливості навіть планувати сім'ю та вагітність.

За словами Юлії, керівництво ігнорувало її стан протягом півтора року.

Ставлення до інших колег

Юлія наголосила, що її випадок - не поодинокий. За її словами, зараз у компанії залишається багато людей, які перебувають у кризовому стані, працюють із фахівцями та приймають ліки, але бояться говорити про це відкрито.

"Я бачу інших людей, і в цей момент до мене почало доходити, що це ж не тільки я неправильна. Питання не в тому, що весь колектив працює, а я одна така незручна, некомфортна і з якою ніхто не хоче працювати. Таких людей, як я, там зараз маса. Їх навіть не двоє", - резюмує Карпова.

