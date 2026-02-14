Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень троянд

День Валентина для багатьох традиційно пахне квітами. І цього разу зірки похизувалися сюрпризами від коханих, їхні "сторіз" буквально потонули у трояндах і тюльпанах.
Хтось отримав сотні рожевих бутонів, хтось - камерний, але дуже особистий букет, а хтось додав до квітів важливі слова, які звучать голосніше за будь-які подарунки. Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Акторка показалася буквально в центрі озера з квітів. Сотні ніжно-рожевих троянд заполонили простір навколо неї, створивши неймовірний вау-ефект. На фото Світлицька сяє, прикриваючи усмішку рукою. А поверх кадру вона залишила простий напис.
"Кохай і будь коханою!" - зазначила Олена.
Дизайнерка показала витончений букет рожево-білих тюльпанів. Квіти їй подарував обранець-співак Олег Михайлюта (Фагот). Коханий приніс Ользі весняний настрій серед зими. І, судячи з усього, презент приємно вразив дизайнерку.
Хореографиня поділилася селфі з чоловіком, а поруч з ними стояв великий букет червоних троянд. Кадр вийшов дуже особистим: без зайвих підписів, але з очевидним меседжем, що це свято для них особливе.
Дружина Віктора Павліка отримала великий букет світлих, майже кремових троянд. Вона притискала його до себе й подякувала коханому. Фото вийшло камерним і теплим. А сама Катерина має дуже щасливий вигляд.
Блогерка показала розкішний об’ємний букет білих тюльпанів, який зайняв ледь не пів кімнати. Але Даша вирішила не лише хизуватися сюрпризом.
Квіткова опублікувала текст-нагадування про те, що жінка заслуговує на любов не раз на рік і не за умов, що вона "достатньо хороша". Даша нагадала те, що не потрібно погоджуватися на "менше" або "майже".
