"Для тата": Леся Нікітюк розчулила особливою "валентинкою" для коханого-воїна (фото)

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася особливим привітанням до Дня закоханих. Вона показала власноруч зроблену "валентинку" для її обранця - морського піхотинця Дмитра Бабчука.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Лесі з Threads .

Якою "валентинкою" розчулила ведуча

Нікітюк опублікувала фото листівки, на якій можна побачити відбиток маленької долоньки її 8-місячного сина Оскара. В центрі малюнка - крихітне серце.

Цього року День закоханих для Нікітюк має не лише романтичне значення, а й символічне - як перше 14-те лютого, яке вона проводить у ролі мами.

Нікітюк показала особливу "валентинку" для коханого-воїна (скриншот)

Сам Бабчук "репостнув" щемливе фото в Stories. А ще він показав, який подарунок отримав від коханої. На фото можна роздивитися червоний торт та електричну зубну щітку.

Обранець Нікітюк показав, як вона його вітала з Днем закоханих (скриншот)

Що відомо про Нікітюк і Бабчука

Леся довго тримала своє особисте життя поза публічністю, але минулого року поступово почала відкривати деталі стосунків із Дмитром Бабчуком.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук з сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У червні 2025 року Нікітюк вперше стала мамою, вона народила сина Оскара, якого виховує разом зі своїм коханим. Пара заручена, але офіційного весілля ще не було. Втім, нещодавно дизайнерка Ельвіра Гасанова розсекретила плани Лесі. Виявилося, що ведуча вже замовила весільну сукню.