Комік Яремій ошелешив зізнанням про 14 лютого: "Можна більше грошей заробити"

Стендапер Тарас Яремій висловився про День всіх закоханих та розповів, що насправді думає про це свято. Він вважає 14 лютого "суто прагматичною датою".

Що комік думає про 14 лютого

"Взагалі для мене це просто дата, в яку можна поставити концерт, і прийде більше людей, бо парочки захочуть класно провести вечір разом. Суто прагматична дата, а не романтична. Я знаю, що в цей день можна трішки більше грошей заробити", - з усмішкою сказав Тарас.

Але коли комік перебуває у стосунках, то до цього свята він ставиться трохи інакше.

"Проте, вважаю, не треба лише в цей день робити романтичні вчинки. Кохану треба радувати щодня!" - зауважив Яремій.

Також гуморист розповів, що любить робити подарунки та дивувати на свята. У ньому все ж є "романтична жилка".

"14 лютого завжди робив романтичні вчинки для дівчини. Памʼятаю смішну ситуацію, яка сталася в школі. Тоді успішність оцінювали кількістю валентинок. Я пам’ятаю, що мав мало валентинок, і мені було соромно. Тому мама подарувала мені м’яку іграшку", - згадав Тарас.

"А ще в мене є цікава особливість: я завжди намагаюся зробити якийсь класний подарунок, а потім усе йде не за планом, і всі презенти вручаю зі словами вибачення. Наприклад, замовив щось, а воно ще не прийшло, і просто кажу: "Воно прийде пізніше, вибач, будь ласка, але я старався" - додав він.

Колись він хотів подарувати дівчині, з якою тоді перебував у стосунках, популярний фен Dyson, але він виявився підробленим. Це стало зрозуміло, коли від подарунка почало "чимось тхнути".

"Дуже довго вимагав у хлопця, який продав цей стайлер, щоб він повернув гроші. Пригрозив йому тим, що в мене є аудиторія підписників, і я всім розкажу, що він шахрай", - розповів Тарас.