Комік Яремій ошелешив зізнанням про 14 лютого: "Можна більше грошей заробити"

Субота 14 лютого 2026 12:28
UA EN RU
Комік Яремій ошелешив зізнанням про 14 лютого: "Можна більше грошей заробити" Тарас Яремій (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Стендапер Тарас Яремій висловився про День всіх закоханих та розповів, що насправді думає про це свято. Він вважає 14 лютого "суто прагматичною датою".

Про це Яремій розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Олег Свищ із "ЖАБАГАДЮКИ": Абсурдний гумор стає способом реагування на реальність

Що комік думає про 14 лютого

"Взагалі для мене це просто дата, в яку можна поставити концерт, і прийде більше людей, бо парочки захочуть класно провести вечір разом. Суто прагматична дата, а не романтична. Я знаю, що в цей день можна трішки більше грошей заробити", - з усмішкою сказав Тарас.

Але коли комік перебуває у стосунках, то до цього свята він ставиться трохи інакше.

"Проте, вважаю, не треба лише в цей день робити романтичні вчинки. Кохану треба радувати щодня!" - зауважив Яремій.

Також гуморист розповів, що любить робити подарунки та дивувати на свята. У ньому все ж є "романтична жилка".

"14 лютого завжди робив романтичні вчинки для дівчини. Памʼятаю смішну ситуацію, яка сталася в школі. Тоді успішність оцінювали кількістю валентинок. Я пам’ятаю, що мав мало валентинок, і мені було соромно. Тому мама подарувала мені м’яку іграшку", - згадав Тарас.

"А ще в мене є цікава особливість: я завжди намагаюся зробити якийсь класний подарунок, а потім усе йде не за планом, і всі презенти вручаю зі словами вибачення. Наприклад, замовив щось, а воно ще не прийшло, і просто кажу: "Воно прийде пізніше, вибач, будь ласка, але я старався" - додав він.

Колись він хотів подарувати дівчині, з якою тоді перебував у стосунках, популярний фен Dyson, але він виявився підробленим. Це стало зрозуміло, коли від подарунка почало "чимось тхнути".

"Дуже довго вимагав у хлопця, який продав цей стайлер, щоб він повернув гроші. Пригрозив йому тим, що в мене є аудиторія підписників, і я всім розкажу, що він шахрай", - розповів Тарас.

Новини шоу-бізнесу День Святого Валентина Зірки шоу-бізнесу
