Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен роз

Елена Светлицкая

Актриса показалась буквально в центре озера из цветов. Сотни нежно-розовых роз заполонили пространство вокруг нее, создав невероятный вау-эффект. На фото Светлицкая сияет, прикрывая улыбку рукой. А поверх кадра она оставила простую надпись.

"Люби и будь любимой!" - отметила Елена.

Светлицкая похвасталась невероятным букетом (скриншот)

Ольга Навроцкая

Дизайнер показала изящный букет розово-белых тюльпанов. Цветы ей подарил избранник-певец Олег Михайлюта (Фагот). Любимый принес Ольге весеннее настроение среди зимы. И, судя по всему, презент приятно впечатлил дизайнера.

Навроцкая показала цветы от Фагота (скриншот)

Илона Гвоздева

Хореограф поделилась селфи с мужем, а рядом с ними стоял большой букет красных роз. Кадр получился очень личным: без лишних подписей, но с очевидным месседжем, что этот праздник для них особенный.

Гвоздева показалась с мужем (скриншот)

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика получила большой букет светлых, почти кремовых роз. Она прижимала его к себе и поблагодарила любимого. Кадр получился камерным и теплым. А сама Екатерина выглядит очень счастливой.

Репяхова показала сюрприз от Павлика (скриншот)

Даша Квиткова

Блогерша показала роскошный объемный букет белых тюльпанов, который занял чуть ли не полкомнаты. Но Даша решила не только хвастаться сюрпризом.

Букет Квитковой от Владимира Бражко (скриншот)

Квиткова опубликовала текст-напоминание о том, что женщина заслуживает любви не раз в год и не при условии, что она "достаточно хороша". Даша напомнила то, что не нужно соглашаться на "меньше" или "почти".

Квиткова обратилась к женщинам с важными словами (скриншот)