Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен роз

День Валентина для многих традиционно пахнет цветами. И на этот раз звезды похвастались сюрпризами от любимых, их "сториз" буквально утонули в розах и тюльпанах.
Кто-то получил сотни розовых бутонов, кто-то - камерный, но очень личный букет, а кто-то добавил к цветам важные слова, которые звучат громче любых подарков. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Актриса показалась буквально в центре озера из цветов. Сотни нежно-розовых роз заполонили пространство вокруг нее, создав невероятный вау-эффект. На фото Светлицкая сияет, прикрывая улыбку рукой. А поверх кадра она оставила простую надпись.
"Люби и будь любимой!" - отметила Елена.
Дизайнер показала изящный букет розово-белых тюльпанов. Цветы ей подарил избранник-певец Олег Михайлюта (Фагот). Любимый принес Ольге весеннее настроение среди зимы. И, судя по всему, презент приятно впечатлил дизайнера.
Хореограф поделилась селфи с мужем, а рядом с ними стоял большой букет красных роз. Кадр получился очень личным: без лишних подписей, но с очевидным месседжем, что этот праздник для них особенный.
Жена Виктора Павлика получила большой букет светлых, почти кремовых роз. Она прижимала его к себе и поблагодарила любимого. Кадр получился камерным и теплым. А сама Екатерина выглядит очень счастливой.
Блогерша показала роскошный объемный букет белых тюльпанов, который занял чуть ли не полкомнаты. Но Даша решила не только хвастаться сюрпризом.
Квиткова опубликовала текст-напоминание о том, что женщина заслуживает любви не раз в год и не при условии, что она "достаточно хороша". Даша напомнила то, что не нужно соглашаться на "меньше" или "почти".
