Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень троянд

Субота 14 лютого 2026 18:57
Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень троянд Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Поліна Іваненко

День Валентина для багатьох традиційно пахне квітами. І цього разу зірки похизувалися сюрпризами від коханих, їхні "сторіз" буквально потонули у трояндах і тюльпанах.

Хтось отримав сотні рожевих бутонів, хтось - камерний, але дуже особистий букет, а хтось додав до квітів важливі слова, які звучать голосніше за будь-які подарунки. Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: Леся Нікітюк показала особливу "валентинку" для коханого-воїна

Олена Світлицька

Акторка показалася буквально в центрі озера з квітів. Сотні ніжно-рожевих троянд заполонили простір навколо неї, створивши неймовірний вау-ефект. На фото Світлицька сяє, прикриваючи усмішку рукою. А поверх кадру вона залишила простий напис.

"Кохай і будь коханою!" - зазначила Олена.

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндСвітлицька похизувалася неймовірним букетом (скриншот)

Ольга Навроцька

Дизайнерка показала витончений букет рожево-білих тюльпанів. Квіти їй подарував обранець-співак Олег Михайлюта (Фагот). Коханий приніс Ользі весняний настрій серед зими. І, судячи з усього, презент приємно вразив дизайнерку.

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндНавроцька показала квіти від Фагота (скриншот)

Ілона Гвоздьова

Хореографиня поділилася селфі з чоловіком, а поруч з ними стояв великий букет червоних троянд. Кадр вийшов дуже особистим: без зайвих підписів, але з очевидним меседжем, що це свято для них особливе.

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндГвоздьова показалася з чоловіком (скриншот)

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка отримала великий букет світлих, майже кремових троянд. Вона притискала його до себе й подякувала коханому. Фото вийшло камерним і теплим. А сама Катерина має дуже щасливий вигляд.

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндРепяхова показала сюрприз від Павліка (скриншот)

Даша Квіткова

Блогерка показала розкішний об’ємний букет білих тюльпанів, який зайняв ледь не пів кімнати. Але Даша вирішила не лише хизуватися сюрпризом.

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндБукет Квіткової від Володимира Бражка (скриншот)

Квіткова опублікувала текст-нагадування про те, що жінка заслуговує на любов не раз на рік і не за умов, що вона "достатньо хороша". Даша нагадала те, що не потрібно погоджуватися на "менше" або "майже".

Квіткова та інші зірки показали букети від коханих: від ніжних тюльпанів до сотень трояндКвіткова звернулася до жінок з важливими словами (скриншот)

