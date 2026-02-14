ua en ru
Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен роз

Суббота 14 февраля 2026 18:57
UA EN RU
Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен роз Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Полина Иваненко

День Валентина для многих традиционно пахнет цветами. И на этот раз звезды похвастались сюрпризами от любимых, их "сториз" буквально утонули в розах и тюльпанах.

Кто-то получил сотни розовых бутонов, кто-то - камерный, но очень личный букет, а кто-то добавил к цветам важные слова, которые звучат громче любых подарков. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Больше интересного: Леся Никитюк показала особую "валентинку" для любимого-воина

Елена Светлицкая

Актриса показалась буквально в центре озера из цветов. Сотни нежно-розовых роз заполонили пространство вокруг нее, создав невероятный вау-эффект. На фото Светлицкая сияет, прикрывая улыбку рукой. А поверх кадра она оставила простую надпись.

"Люби и будь любимой!" - отметила Елена.

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розСветлицкая похвасталась невероятным букетом (скриншот)

Ольга Навроцкая

Дизайнер показала изящный букет розово-белых тюльпанов. Цветы ей подарил избранник-певец Олег Михайлюта (Фагот). Любимый принес Ольге весеннее настроение среди зимы. И, судя по всему, презент приятно впечатлил дизайнера.

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розНавроцкая показала цветы от Фагота (скриншот)

Илона Гвоздева

Хореограф поделилась селфи с мужем, а рядом с ними стоял большой букет красных роз. Кадр получился очень личным: без лишних подписей, но с очевидным месседжем, что этот праздник для них особенный.

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розГвоздева показалась с мужем (скриншот)

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика получила большой букет светлых, почти кремовых роз. Она прижимала его к себе и поблагодарила любимого. Кадр получился камерным и теплым. А сама Екатерина выглядит очень счастливой.

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розРепяхова показала сюрприз от Павлика (скриншот)

Даша Квиткова

Блогерша показала роскошный объемный букет белых тюльпанов, который занял чуть ли не полкомнаты. Но Даша решила не только хвастаться сюрпризом.

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розБукет Квитковой от Владимира Бражко (скриншот)

Квиткова опубликовала текст-напоминание о том, что женщина заслуживает любви не раз в год и не при условии, что она "достаточно хороша". Даша напомнила то, что не нужно соглашаться на "меньше" или "почти".

Квиткова и другие звезды показали букеты от любимых: от нежных тюльпанов до сотен розКвиткова обратилась к женщинам с важными словами (скриншот)

