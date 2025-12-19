Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у "Емілі в Парижі"

Одяг і аксесуари: люкс без обмежень

Однією з ключових складових образу Емілі є її гардероб. За підрахунками журналістів, героїня носить речі від Chanel, Hermès та інших люксових брендів.

Загальні витрати на одяг і аксесуари можуть сягати близько 65 тисяч євро на рік.

Йдеться не лише про вбрання, а й про сумки, взуття, прикраси та стилістичні аксесуари, які регулярно змінюються протягом сезонів.

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Стиль життя: ресторани, таксі й коктейлі

Ще одна стаття витрат - повсякденне життя. У серіалі Емілі постійно відвідує ресторани, кав’ярні, бари, користується таксі та проводить вечори у світських компаніях.

За оцінкою Vanity Fair, такий спосіб життя коштує приблизно 6 тисяч євро на рік.

До цієї суми входять регулярні витрати на харчування поза домом, напої, каву та транспорт.

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Квартира в центрі Парижа: дорога мрія

Особливу увагу аналітики звернули на житло героїні. За сюжетом, Емілі мешкає у квартирі в центральному районі Парижа - і таке житло справді існує, але доступне далеко не кожному.

Оренда подібної квартири може коштувати від 30 тисяч євро на рік і більше, залежно від району, метражу та стану житла.

Загальний бюджет

Таким чином, сукупні витрати на життя "як у Емілі" перевищують 100 тисяч євро на рік. І це - без урахування непередбачуваних витрат, подорожей чи великих покупок.

Втім, реальність ринку праці у Франції виглядає значно скромніше. За даними видання, маркетолог із подібним досвідом у Парижі в реальному житті заробляє близько 40 тисяч євро на рік до оподаткування.

Це означає, що спосіб життя, який демонструє серіал, є фінансово недосяжним для більшості молодих спеціалістів у французькій столиці.