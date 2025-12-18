Вийшов 5 сезон "Емілі в Парижі": сюжет, мода та перші відгуки

П'ятий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі" вже доступний на Netflix. Цього разу на глядачів чекають нові романтичні та професійні виклики героїв, а також десятки яскравих та стильних образів, зокрема від українських брендів.

РБК-Україна розповідає, що відомо про 5 сезон "Емілі в Парижі".

Сюжет 5 сезону "Емілі в Парижі"

Головна героїня Емілі Купер після подій попередніх сезонів вирушає до Італії, де очолює новий офіс маркетингової агенції Грато та досліджує свої стосунки з новим коханим Марчелло.

Цього разу події розгортаються не лише в Парижі, а й у Римі та Венеції. Емілі поєднує роботу з романтикою, а повернення Габріеля приносить несподівані виклики.

Творці обіцяють ще більше гумору, модних образів та драматичних моментів, які роблять серіал улюбленим серед фанатів усього світу.

Про що 5 сезон "Емілі в Парижі" (скриншоти)

Акторський склад

Лілі Коллінз - Емілі Купер;

Філіпін Лерой-Бельє - Сільві;

Ешлі Парк - Мінді;

Лукас Браво - Габріель;

Самуель Арнольд - Жульєн;

Бруно Гуері - Люк;

Вільям Абаді - Антуан;

Люсьєн Лавісконт - Алфі;

Серед нових персонажів глядачі побачать Мінні Драйвер, Браяна Грінберга та Мішель Ларок.

Актори 5 сезону "Емілі в Парижі" (скриншот)

Мода та українські бренди

Як і раніше, серіал робить ставку на моду. Головна героїня та інші персонажі демонструють стильні вбрання, які точно стануть натхненням для нових трендів.

Цього сезону Емілі обирає яскраві вбрання, які перегукуються з італійською атмосферою. На ній можна побачити комбінезони з візерунками, сукні з модним принтом в горох, класичні наряди та легкі костюми в смужку.

Не обійшовся новий сезон й без українських брендів. Наприклад, подруга Емілі Мінді Парк продовжує демонструвати любов до капелюшків від Ruslan Baginskiy.

Перші відгуки на 5 сезон "Емілі в Парижі"

Критики та глядачі відзначають, що новий сезон зберігає свій глянцевий шарм та романтичну атмосферу.

"Дивитися - все одно що знову переживати ігри в Барбі, в які я грала з сестрами, де всі наші персонажі носили дивовижні вбрання, а події розвивалися за логікою сну", - пише The Independent.

Пригоди в Римі, повернення знайомих персонажів та нові модні образи роблять сезон привабливим та захопливим.

"Якщо ви любите абсурдні сюжетні лінії, яскравих персонажів, які нагадують різдвяних героїв, дратівливу відмову нашої надто досконалої героїні говорити хоч одним словом місцевою мовою, то вам сподобається, що все залишилося без змін", - зауважує Daily Mail.

Для багатьох глядачів це чудова можливість втекти від реальності та насолодитися подекуди неочікуваними пригодами героїв.

"Перш ніж ситуація стане занадто серйозною, серіал повертає нас до абсурду та епатажу, включаючи поворот у стосунках Сільві з її новим коханим, який, хоч і є передбачуваним, але дуже веселим", - відзначає The Guardian.