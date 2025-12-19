Квартира в центре, люксовая одежда и рестораны: реальная стоимость жизни как у "Эмили в Париже"

Сериал "Эмили в Париже" создает образ беззаботной жизни во французской столице - с квартирой в центре, люксовым гардеробом и регулярными походами в рестораны. Впрочем, за глянцевой картинкой стоят значительные финансовые затраты, которые существенно превышают доходы большинства молодых специалистов в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vanity Fair, журналисты которого подсчитали реальную стоимость жизни главной героини сериала.
Одной из ключевых составляющих образа Эмили является ее гардероб. По подсчетам журналистов, героиня носит вещи от Chanel, Hermès и других люксовых брендов.
Общие расходы на одежду и аксессуары могут достигать около 65 тысяч евро в год.
Речь идет не только о нарядах, но и о сумках, обуви, украшениях и стилистических аксессуарах, которые регулярно меняются в течение сезонов.
Еще одна статья расходов - повседневная жизнь. В сериале Эмили постоянно посещает рестораны, кафе, бары, пользуется такси и проводит вечера в светских компаниях.
По оценке Vanity Fair, такой образ жизни стоит примерно 6 тысяч евро в год.
В эту сумму входят регулярные расходы на питание вне дома, напитки, кофе и транспорт.
Особое внимание аналитики обратили на жилье героини. По сюжету, Эмили живет в квартире в центральном районе Парижа - и такое жилье действительно существует, но доступно далеко не каждому.
Аренда подобной квартиры может стоить от 30 тысяч евро в год и больше, в зависимости от района, метража и состояния жилья.
Таким образом, совокупные расходы на жизнь "как у Эмили" превышают 100 тысяч евро в год. И это - без учета непредвиденных расходов, путешествий или крупных покупок.
Впрочем, реальность рынка труда во Франции выглядит значительно скромнее. По данным издания, маркетолог с подобным опытом в Париже в реальной жизни зарабатывает около 40 тысяч евро в год до налогообложения.
Это означает, что образ жизни, который демонстрирует сериал, является финансово недосягаемым для большинства молодых специалистов во французской столице.
