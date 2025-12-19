Квартира в центре, люксовая одежда и рестораны: реальная стоимость жизни как у "Эмили в Париже"

Сериал "Эмили в Париже" создает образ беззаботной жизни во французской столице - с квартирой в центре, люксовым гардеробом и регулярными походами в рестораны. Впрочем, за глянцевой картинкой стоят значительные финансовые затраты, которые существенно превышают доходы большинства молодых специалистов в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vanity Fair , журналисты которого подсчитали реальную стоимость жизни главной героини сериала.

Одежда и аксессуары: люкс без ограничений

Одной из ключевых составляющих образа Эмили является ее гардероб. По подсчетам журналистов, героиня носит вещи от Chanel, Hermès и других люксовых брендов.

Общие расходы на одежду и аксессуары могут достигать около 65 тысяч евро в год.

Речь идет не только о нарядах, но и о сумках, обуви, украшениях и стилистических аксессуарах, которые регулярно меняются в течение сезонов.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Стиль жизни: рестораны, такси и коктейли

Еще одна статья расходов - повседневная жизнь. В сериале Эмили постоянно посещает рестораны, кафе, бары, пользуется такси и проводит вечера в светских компаниях.

По оценке Vanity Fair, такой образ жизни стоит примерно 6 тысяч евро в год.

В эту сумму входят регулярные расходы на питание вне дома, напитки, кофе и транспорт.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Квартира в центре Парижа: дорогая мечта

Особое внимание аналитики обратили на жилье героини. По сюжету, Эмили живет в квартире в центральном районе Парижа - и такое жилье действительно существует, но доступно далеко не каждому.

Аренда подобной квартиры может стоить от 30 тысяч евро в год и больше, в зависимости от района, метража и состояния жилья.

Общий бюджет

Таким образом, совокупные расходы на жизнь "как у Эмили" превышают 100 тысяч евро в год. И это - без учета непредвиденных расходов, путешествий или крупных покупок.

Впрочем, реальность рынка труда во Франции выглядит значительно скромнее. По данным издания, маркетолог с подобным опытом в Париже в реальной жизни зарабатывает около 40 тысяч евро в год до налогообложения.

Это означает, что образ жизни, который демонстрирует сериал, является финансово недосягаемым для большинства молодых специалистов во французской столице.