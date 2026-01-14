Кубок IBU у Словаччині: як Україна фінішувала після сильного старту в естафеті

Українські біатлоністи посіли 17-е місце в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Словаччині. Після сильного старту команда поступово втрачала позиції через додаткові патрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат змагань.
Український дует у складі Надії Бєлкіної та Олександра Пономаренка розпочав гонку досить впевнено. Після першої чистої стрільби Бєлкіна трималася в топ-10, замикаючи дев'яту позицію.
Проте вже на другому вогневому рубежі ситуація погіршилася: три додаткові патрони відкинули команду на 16-те місце.
Протягом естафети проблеми на вогневих рубежах продовжували накопичуватися. Попри зусилля Пономаренка, який передав естафету 17-м, команді не вдалося уникнути найгіршого сценарію.
На своєму наступному етапі Надія Бєлкіна пішла на штрафне коло, що остаточно позбавило українців шансів на високий результат.
Олександр Пономаренко на заключному відрізку дистанції зміг стабілізувати хід гонки. Хоча він використав два запасні патрони, йому вдалося зберегти 17-ту сходинку до самого фінішу.
Загалом українці використали 13 додаткових набоїв та пробігли 150 метрів штрафної дистанції.
Перемогу в напруженій боротьбі святкувала збірна Швеції, яка лише на 5 секунд випередила фінів. Бронзові нагороди вибороли представники Італії.
Швеція (0+5) 42:54.9
Фінляндія (0+5) +5.2
Італія (0+6) +16.5
...
Нагадаємо, що раніше в межах цього ж етапу класична змішана естафета у складі Меркушиної, Стеблини, Насика та Тищенка показала значно кращий результат, посівши шосте місце.
Раніше ми розповіли про камбек та фініш у топ-10 Дмитра Підручного в гонці переслідування в Обергофі.
Також читайте, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.