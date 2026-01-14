Кубок IBU у Словаччині: як Україна фінішувала після сильного старту в естафеті

Невдала стрільба та штрафне коло

Український дует у складі Надії Бєлкіної та Олександра Пономаренка розпочав гонку досить впевнено. Після першої чистої стрільби Бєлкіна трималася в топ-10, замикаючи дев'яту позицію.

Проте вже на другому вогневому рубежі ситуація погіршилася: три додаткові патрони відкинули команду на 16-те місце.

Протягом естафети проблеми на вогневих рубежах продовжували накопичуватися. Попри зусилля Пономаренка, який передав естафету 17-м, команді не вдалося уникнути найгіршого сценарію.

На своєму наступному етапі Надія Бєлкіна пішла на штрафне коло, що остаточно позбавило українців шансів на високий результат.

Підсумки гонки в Словаччині

Олександр Пономаренко на заключному відрізку дистанції зміг стабілізувати хід гонки. Хоча він використав два запасні патрони, йому вдалося зберегти 17-ту сходинку до самого фінішу.

Загалом українці використали 13 додаткових набоїв та пробігли 150 метрів штрафної дистанції.

Перемогу в напруженій боротьбі святкувала збірна Швеції, яка лише на 5 секунд випередила фінів. Бронзові нагороди вибороли представники Італії.

Кубок IBU. Одиночна змішана естафета (Брежно-Осрбліє):

Швеція (0+5) 42:54.9 Фінляндія (0+5) +5.2 Італія (0+6) +16.5

...

17. Україна (1+13) +4:41.8

Нагадаємо, що раніше в межах цього ж етапу класична змішана естафета у складі Меркушиної, Стеблини, Насика та Тищенка показала значно кращий результат, посівши шосте місце.