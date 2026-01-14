Кубок IBU в Словакии: как Украина финишировала после сильного старта в эстафете

Украинские биатлонисты заняли 17-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии. После сильного старта команда постепенно теряла позиции из-за дополнительных патронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Украинский дуэт в составе Надежды Белкиной и Александра Пономаренко начал гонку достаточно уверенно. После первой чистой стрельбы Белкина держалась в топ-10, замыкая девятую позицию.
Однако уже на втором огневом рубеже ситуация ухудшилась: три дополнительных патрона отбросили команду на 16-е место.
В течение эстафеты проблемы на огневых рубежах продолжали накапливаться. Несмотря на усилия Пономаренко, который передал эстафету 17-м, команде не удалось избежать худшего сценария.
На своем следующем этапе Надежда Белкина ушла на штрафной круг, что окончательно лишило украинцев шансов на высокий результат.
Александр Пономаренко на заключительном отрезке дистанции смог стабилизировать ход гонки. Хотя он использовал два запасных патрона, ему удалось сохранить 17-ю строчку до самого финиша.
В общем украинцы использовали 13 дополнительных патронов и пробежали 150 метров штрафной дистанции.
Победу в напряженной борьбе праздновала сборная Швеции, которая лишь на 5 секунд опередила финнов. Бронзовые награды завоевали представители Италии.
Швеция (0+5) 42:54.9
Финляндия (0+5) +5.2
Италия (0+6) +16.5
...
Напомним, что ранее в рамках этого же этапа классическая смешанная эстафета в составе Меркушиной, Стеблины, Насыка и Тищенко показала значительно лучший результат, заняв шестое место.
Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.
Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.