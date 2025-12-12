Кубок світу з біатлону: повний розклад гонок і трансляцій другого етапу
У п'ятницю, 12 грудня, в австрійському Гохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону. У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.
Розклад гонок та трансляцій – підкаже РБК-Україна.
Положення після старту
Українська команда розпочала сезон на стартовому етапі у шведському Естерсунді двома потрапляннями до залікової зони – обидва результати на рахунку Віталія Мандзина, який фінішував у топ-40 у спринті та гонці переслідування.
Завдяки цьому Мандзин опинився на 27-му місці у загальному заліку – це найвищий показник серед усіх українських спортсменів.
Очолює рейтинг серед чоловіків – норвежець Йоган Олав-Ботн, який в Естерсунді здобув одразу чотири медалі.
Лідери загального заліку (чоловіки):
- Йоган Олав-Ботн (Норвегія) – 245 балів
- Себастьян Самуельссон (Швеція) – 190
- Кантен Фійон-Майє (Франція) – 181
- …27. Віталій Мандзин (Україна) – 39
Серед жінок лідирує Суві Мінккінен з Фінляндії. Українки після невдалого старту не набрали жодного балу і поки не представлені в загальному рейтингу.
Лідери загального заліку (жінки):
- Суві Мінккінен (Фінляндія) – 191
- Анна Магнуссон (Швеція) – 174
- Каміль Бене (Франція) – 148
Зміни у складі збірної України
Перед стартом австрійського етапу тренерський штаб нашої жіночої команди вирішив внести корективи в заявку. Замість Валерії Дмитренко виступить Лілія Стеблина, яка вдало розпочала сезон на Кубку IBU.
Можлива ротація і у чоловіків. За словами головного тренера Надії Білової, перед естафетою до команди може приєднатися Тарас Лесюк.
Склади збірних України на другий етап КС у Гохфільцені.
Чоловіки:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко
- Богдан Борковський
- Богдан Цимбал
Жінки:
- Христина Дмитренко
- Анастасія Меркушина
- Олександра Меркушина
- Олена Городна
- Дарина Чалик
- Лілія Стеблина
Розклад другого етапу та де дивитися
Етап триватиме з 12 до 14 грудня. Глядачів очікують шість гонок, серед яких традиційні спринти, переслідування та естафети.
Розклад етапу в Гохфільцені:
12 грудня
- 12:25 – Спринт, чоловіки
- 15:15 – Спринт, жінки
13 грудня
- 13:00 – Гонка переслідування, чоловіки
- 15:15 – Естафета, жінки
14 грудня
- 13:00 – Естафета, чоловіки
- 14:45 – Гонка переслідування, жінки
Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".
