Кубок світу з біатлону: повний розклад гонок і трансляцій другого етапу

У п'ятницю, 12 грудня, в австрійському Гохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону. У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Положення після старту

Українська команда розпочала сезон на стартовому етапі у шведському Естерсунді двома потрапляннями до залікової зони – обидва результати на рахунку Віталія Мандзина, який фінішував у топ-40 у спринті та гонці переслідування.

Завдяки цьому Мандзин опинився на 27-му місці у загальному заліку – це найвищий показник серед усіх українських спортсменів.

Очолює рейтинг серед чоловіків – норвежець Йоган Олав-Ботн, який в Естерсунді здобув одразу чотири медалі.

Лідери загального заліку (чоловіки):

Йоган Олав-Ботн (Норвегія) – 245 балів Себастьян Самуельссон (Швеція) – 190 Кантен Фійон-Майє (Франція) – 181

…27. Віталій Мандзин (Україна) – 39

Серед жінок лідирує Суві Мінккінен з Фінляндії. Українки після невдалого старту не набрали жодного балу і поки не представлені в загальному рейтингу.

Лідери загального заліку (жінки):

Суві Мінккінен (Фінляндія) – 191 Анна Магнуссон (Швеція) – 174 Каміль Бене (Франція) – 148

Зміни у складі збірної України

Перед стартом австрійського етапу тренерський штаб нашої жіночої команди вирішив внести корективи в заявку. Замість Валерії Дмитренко виступить Лілія Стеблина, яка вдало розпочала сезон на Кубку IBU.

Можлива ротація і у чоловіків. За словами головного тренера Надії Білової, перед естафетою до команди може приєднатися Тарас Лесюк.

Склади збірних України на другий етап КС у Гохфільцені.

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Жінки:

Христина Дмитренко

Анастасія Меркушина

Олександра Меркушина

Олена Городна

Дарина Чалик

Лілія Стеблина

Розклад другого етапу та де дивитися

Етап триватиме з 12 до 14 грудня. Глядачів очікують шість гонок, серед яких традиційні спринти, переслідування та естафети.

Розклад етапу в Гохфільцені:

12 грудня

12:25 – Спринт, чоловіки

15:15 – Спринт, жінки

13 грудня

13:00 – Гонка переслідування, чоловіки

15:15 – Естафета, жінки

14 грудня

13:00 – Естафета, чоловіки

14:45 – Гонка переслідування, жінки

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".