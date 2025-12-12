ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Кубок мира по биатлону: полное расписание гонок и трансляций второго этапа

Пятница 12 декабря 2025 10:02
UA EN RU
Кубок мира по биатлону: полное расписание гонок и трансляций второго этапа Фото: Виталий Мандзин (instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.

Расписание гонок и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Положение после старта

Украинская команда начала сезон на стартовом этапе в шведском Эстерсунде двумя попаданиями в зачетную зону - оба результата на счету Виталия Мандзина, который финишировал в топ-40 в спринте и гонке преследования.

Благодаря этому Мандзин оказался на 27-м месте в общем зачете - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.

Возглавляет рейтинг среди мужчин - норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.

Лидеры общего зачета (мужчины):

  1. Йохан Олав-Ботн (Норвегия) - 245 баллов
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 190
  3. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 181
  • ...27. Виталий Мандзин (Украина) - 39

Среди женщин лидирует Суви Минккинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.

Лидеры общего зачета (женщины):

  1. Суви Минккинен (Финляндия) - 191
  2. Анна Магнуссон (Швеция) - 174
  3. Камиль Бене (Франция) - 148

Изменения в составе сборной Украины

Перед стартом австрийского этапа тренерский штаб нашей женской команды решил внести коррективы в заявку. Вместо Валерии Дмитренко выступит Лилия Стеблина, которая удачно начала сезон на Кубке IBU.

Возможна ротация и у мужчин. По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк.

Составы сборных Украины на второй этап КС в Хохфильцене.

Мужчины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Богдан Борковский
  • Богдан Цымбал

Женщины:

  • Кристина Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Елена Городна
  • Дарья Чалык
  • Лилия Стеблина

Расписание второго этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 14 декабря. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.

Расписание этапа в Хохфильцене:

12 декабря

  • 12:25 - Спринт, мужчины
  • 15:15 - Спринт, женщины

13 декабря

  • 13:00 - Гонка преследования, мужчины
  • 15:15 - Эстафета, женщины

14 декабря

  • 13:00 - Эстафета, мужчины
  • 14:45 - Гонка преследования, женщины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как украинские биатлонисты завоевали первый подиум на Кубке IBU.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений