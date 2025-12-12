Кубок мира по биатлону: полное расписание гонок и трансляций второго этапа

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.

Положение после старта

Украинская команда начала сезон на стартовом этапе в шведском Эстерсунде двумя попаданиями в зачетную зону - оба результата на счету Виталия Мандзина, который финишировал в топ-40 в спринте и гонке преследования.

Благодаря этому Мандзин оказался на 27-м месте в общем зачете - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.

Возглавляет рейтинг среди мужчин - норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.

Лидеры общего зачета (мужчины):

Йохан Олав-Ботн (Норвегия) - 245 баллов Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 190 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 181

...27. Виталий Мандзин (Украина) - 39

Среди женщин лидирует Суви Минккинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.

Лидеры общего зачета (женщины):

Суви Минккинен (Финляндия) - 191 Анна Магнуссон (Швеция) - 174 Камиль Бене (Франция) - 148

Изменения в составе сборной Украины

Перед стартом австрийского этапа тренерский штаб нашей женской команды решил внести коррективы в заявку. Вместо Валерии Дмитренко выступит Лилия Стеблина, которая удачно начала сезон на Кубке IBU.

Возможна ротация и у мужчин. По словам главного тренера Надежды Беловой, перед эстафетой к команде может присоединиться Тарас Лесюк.

Составы сборных Украины на второй этап КС в Хохфильцене.

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Богдан Борковский

Богдан Цымбал

Женщины:

Кристина Дмитренко

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Елена Городна

Дарья Чалык

Лилия Стеблина

Расписание второго этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 14 декабря. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.

Расписание этапа в Хохфильцене:

12 декабря

12:25 - Спринт, мужчины

15:15 - Спринт, женщины

13 декабря

13:00 - Гонка преследования, мужчины

15:15 - Эстафета, женщины

14 декабря

13:00 - Эстафета, мужчины

14:45 - Гонка преследования, женщины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".