Кубок світу з біатлону: як Україна завершила першу гонку олімпійського сезону

Як виступили українки

Українська жіноча команда виступила в експериментальному складі, де головною інтригою став дебют на рівні Кубка світу 28-річної Валерії Дмитренко.

Тренери довірили їй перший етап, і саме на ньому збірна України втратила шанси поборотися за високі місця.

Валерія використала чотири додаткові патрони. Естафета була передана із відставанням від лідера на 2:13 хвилини – лише на 19-й позиції.

Христина Дмитренко на другому етапі змогла відіграти одну позицію – обігнала представницю Литви, але загальне відставання лише збільшилось. На момент передачі естафети воно становило вже близько трьох хвилин.

На третьому етапі Олена Городна використала два додаткові патрони, а різниця з лідерами зросла до майже чотирьох хвилин.

Фінішний етап Олександри Меркушиної відбувався під загрозою антирекорду – українки йшли 18-ми. Та дві чисті стрільби дозволили Меркушиній відіграти одразу чотири позиції, завершивши гонку на 15-му місці.

Більш того, 20-річна українка стала найкращою в гонці за показником швидкострільності, витративши лише 37,5 секунд на 10 пострілів.

Хто став переможцем

Перемогу у жіночій естафеті здобула збірна Франції, випередивши Італію майже на 14 секунд. Третьою фінішувала команда Чехії.

Кубок світу, Естерсунд (Швеція), жіноча естафета

Франція (0+8) – 1:11:17.9 Італія (1+9) +13.8 Чехія (0+8) +30.8 Швеція (2+10) +45.4 Австрія (1+12) +1:31.8

…15. Україна (0+8) - +4:42.1

На черзі – чоловіки

Сьогодні, о 17:55 в Естерсунді розпочнеться чоловіча естафета.

Збірна України виступить у такому складі: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний.