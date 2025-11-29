Кубок мира по биатлону: как Украина завершила первую гонку олимпийского сезона

Как выступили украинки

Украинская женская команда выступила в экспериментальном составе, где главной интригой стал дебют на уровне Кубка мира 28-летней Валерии Дмитренко.

Тренеры доверили ей первый этап, и именно на нем сборная Украины потеряла шансы побороться за высокие места.

Валерия использовала четыре дополнительных патрона. Эстафета была передана с отставанием от лидера на 2:13 минуты - лишь на 19-й позиции.

Кристина Дмитренко на втором этапе смогла отыграть одну позицию - обогнала представительницу Литвы, но общее отставание только увеличилось. На момент передачи эстафеты оно составляло уже около трех минут.

На третьем этапе Елена Городна использовала два дополнительных патрона, а разница с лидерами выросла до почти четырех минут.

Финишный этап Александры Меркушиной проходил под угрозой антирекорда - украинки шли 18-ми. Но две чистые стрельбы позволили Меркушиной отыграть сразу четыре позиции, завершив гонку на 15-м месте.

Более того, 20-летняя украинка стала лучшей в гонке по показателю скорострельности, потратив лишь 37,5 секунд на 10 выстрелов.

Кто стал победителем

Победу в женской эстафете одержала сборная Франции, опередив Италию почти на 14 секунд. Третьей финишировала команда Чехии.

Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская эстафета

Франция (0+8) - 1:11:17.9 Италия (1+9) +13.8 Чехия (0+8) +30.8 Швеция (2+10) +45.4 Австрия (1+12) +1:31.8

...15. Украина (0+8) - +4:42.1

На очереди - мужчины

Сегодня, в 17:55 в Эстерсунде начнется мужская эстафета.

Сборная Украины выступит в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный.