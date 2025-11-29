Кубок мира по биатлону: как Украина завершила первую гонку олимпийского сезона

В шведском Эстерсунде стартовал сезон Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стала женская эстафета. На старт вышли 21 сборная, среди которых и команда Украины.
Как прошла женская эстафета и какой результат показали "сине-желтые" - рассказывает РБК-Украина.
Украинская женская команда выступила в экспериментальном составе, где главной интригой стал дебют на уровне Кубка мира 28-летней Валерии Дмитренко.
Тренеры доверили ей первый этап, и именно на нем сборная Украины потеряла шансы побороться за высокие места.
Валерия использовала четыре дополнительных патрона. Эстафета была передана с отставанием от лидера на 2:13 минуты - лишь на 19-й позиции.
Кристина Дмитренко на втором этапе смогла отыграть одну позицию - обогнала представительницу Литвы, но общее отставание только увеличилось. На момент передачи эстафеты оно составляло уже около трех минут.
На третьем этапе Елена Городна использовала два дополнительных патрона, а разница с лидерами выросла до почти четырех минут.
Финишный этап Александры Меркушиной проходил под угрозой антирекорда - украинки шли 18-ми. Но две чистые стрельбы позволили Меркушиной отыграть сразу четыре позиции, завершив гонку на 15-м месте.
Более того, 20-летняя украинка стала лучшей в гонке по показателю скорострельности, потратив лишь 37,5 секунд на 10 выстрелов.
Победу в женской эстафете одержала сборная Франции, опередив Италию почти на 14 секунд. Третьей финишировала команда Чехии.
Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская эстафета
Сегодня, в 17:55 в Эстерсунде начнется мужская эстафета.
Сборная Украины выступит в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный.
Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.
Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.