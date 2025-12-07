Кубок світу з біатлону: хто з українців найвище в загальному заліку

Українки – без очок

Спочатку на старт вийшли жінки, які долали дистанцію у 10 км. Україну в гонці представляла лише одна спортсменка – Дарина Чалик, яка за підсумками спринту стартувала 46-ю.

У підсумку в гонці переслідування Дарина з чотирма колами штрафу фінішувала 52-ю.

Таким чином, Україна закінчила етап Кубка світу в Естерсунді без залікових очок в жіночих особистих гонках.

Переможницею персьюту стала австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою фінішу дісталася фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Мандзин – у топ-20

В аналогічному чоловічому старті (дистанція – 12,5 км) Україну представляли Віталій Мандзин (24-й у спринті) та Богдан Борковський (43-й).

Мандзин провів стабільну гонку з одним штрафним колом та фінішував 19-м, заробивши перші очки сезону.

Борковський допустив сім промахів і завершив гонку 53-м, залишившись поза заліковою зоною.

Перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє. Другим фінішував Себастьян Самуельссон із Швеції, третім – норвежець Йоган-Олав Ботн.

Що у загальному заліку

За результатами стартового етапу Мандзин опинився на 27-му місці серед чоловіків – це найвищий показник серед усіх українських спортсменів.

Очолює рейтинг норвежець Йоган Олав-Ботн, який в Естерсунді здобув одразу чотири медалі.

Лідери загального заліку (чоловіки):

Йоган Олав-Ботн (Норвегія) – 245 балів Себастьян Самуельссон (Швеція) – 190 Кантен Фійон-Майє (Франція) – 181

…27. Віталій Мандзин (Україна) – 39

Серед жінок лідирує Суві Мінккінен з Фінляндії. Українки після невдалого старту не набрали жодного балу і поки не представлені в загальному рейтингу.

Лідери загального заліку (жінки):

Суві Мінккінен (Фінляндія) – 191 Анна Магнуссон (Швеція) – 174 Каміль Бене (Франція) – 148

Коли наступний старт

Другий етап Кубка світу відбудеться 12–14 грудня в австрійському Гохфільцені. У програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.