Кубок світу з біатлону: хто з українців найвище в загальному заліку

7 грудня у шведському Естерсунді завершився перший етап біатлонного Кубка світу-2025/26. Спортсмени взяли участь у гонках переслідування.
Про те, як пройшов останній день змагань та на яких місцях українські біатлоністи у загальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Спочатку на старт вийшли жінки, які долали дистанцію у 10 км. Україну в гонці представляла лише одна спортсменка – Дарина Чалик, яка за підсумками спринту стартувала 46-ю.
У підсумку в гонці переслідування Дарина з чотирма колами штрафу фінішувала 52-ю.
Таким чином, Україна закінчила етап Кубка світу в Естерсунді без залікових очок в жіночих особистих гонках.
Переможницею персьюту стала австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою фінішу дісталася фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.
В аналогічному чоловічому старті (дистанція – 12,5 км) Україну представляли Віталій Мандзин (24-й у спринті) та Богдан Борковський (43-й).
Мандзин провів стабільну гонку з одним штрафним колом та фінішував 19-м, заробивши перші очки сезону.
Борковський допустив сім промахів і завершив гонку 53-м, залишившись поза заліковою зоною.
Перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє. Другим фінішував Себастьян Самуельссон із Швеції, третім – норвежець Йоган-Олав Ботн.
За результатами стартового етапу Мандзин опинився на 27-му місці серед чоловіків – це найвищий показник серед усіх українських спортсменів.
Очолює рейтинг норвежець Йоган Олав-Ботн, який в Естерсунді здобув одразу чотири медалі.
Лідери загального заліку (чоловіки):
Серед жінок лідирує Суві Мінккінен з Фінляндії. Українки після невдалого старту не набрали жодного балу і поки не представлені в загальному рейтингу.
Лідери загального заліку (жінки):
Другий етап Кубка світу відбудеться 12–14 грудня в австрійському Гохфільцені. У програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.
