Кубок мира по биатлону: кто из украинцев выше всех в общем зачете

7 декабря в шведском Эстерсунде завершился первый этап биатлонного Кубка мира-2025/26. Спортсмены приняли участие в гонках преследования.
О том, как прошел последний день соревнований и на каких местах украинские биатлонисты в общем зачете - рассказывает РБК-Украина.
Сначала на старт вышли женщины, которые преодолевали дистанцию в 10 км. Украину в гонке представляла лишь одна спортсменка - Дарья Чалык, которая по итогам спринта стартовала 46-й.
В итоге в гонке преследования Дарья с четырьмя кругами штрафа финишировала 52-й.
Таким образом, Украина закончила этап Кубка мира в Эстерсунде без зачетных очков в женских личных гонках.
Победительницей персьюта стала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Второй финиша добралась финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.
В аналогичном мужском старте (дистанция - 12,5 км) Украину представляли Виталий Мандзин (24-й в спринте) и Богдан Борковский (43-й).
Мандзин провел стабильную гонку с одним штрафным кругом и финишировал 19-м, заработав первые очки сезона.
Борковский допустил семь промахов и завершил гонку 53-м, оставшись вне зачетной зоны.
Победу одержал француз Кантен Фийон-Майе. Вторым финишировал Себастьян Самуэльссон из Швеции, третьим - норвежец Йохан-Олав Ботн.
По результатам стартового этапа Мандзин оказался на 27-м месте среди мужчин - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.
Возглавляет рейтинг норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.
Лидеры общего зачета (мужчины):
Среди женщин лидирует Суви Минкинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.
Лидеры общего зачета (женщины):
Второй этап Кубка мира состоится 12-14 декабря в австрийском Хохфильцене. В программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.
