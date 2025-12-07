Кубок мира по биатлону: кто из украинцев выше всех в общем зачете

7 декабря в шведском Эстерсунде завершился первый этап биатлонного Кубка мира-2025/26. Спортсмены приняли участие в гонках преследования.

О том, как прошел последний день соревнований и на каких местах украинские биатлонисты в общем зачете - рассказывает РБК-Украина .

Украинки - без очков

Сначала на старт вышли женщины, которые преодолевали дистанцию в 10 км. Украину в гонке представляла лишь одна спортсменка - Дарья Чалык, которая по итогам спринта стартовала 46-й.

В итоге в гонке преследования Дарья с четырьмя кругами штрафа финишировала 52-й.

Таким образом, Украина закончила этап Кубка мира в Эстерсунде без зачетных очков в женских личных гонках.

Победительницей персьюта стала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Второй финиша добралась финка Суви Минкинен, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.

Мандзин - в топ-20

В аналогичном мужском старте (дистанция - 12,5 км) Украину представляли Виталий Мандзин (24-й в спринте) и Богдан Борковский (43-й).

Мандзин провел стабильную гонку с одним штрафным кругом и финишировал 19-м, заработав первые очки сезона.

Борковский допустил семь промахов и завершил гонку 53-м, оставшись вне зачетной зоны.

Победу одержал француз Кантен Фийон-Майе. Вторым финишировал Себастьян Самуэльссон из Швеции, третьим - норвежец Йохан-Олав Ботн.

Что в общем зачете

По результатам стартового этапа Мандзин оказался на 27-м месте среди мужчин - это самый высокий показатель среди всех украинских спортсменов.

Возглавляет рейтинг норвежец Йохан Олав-Ботн, который в Эстерсунде получил сразу четыре медали.

Лидеры общего зачета (мужчины):

Йохан Олав-Ботн (Норвегия) - 245 баллов Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 190 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 181

...27. Виталий Мандзин (Украина) - 39

Среди женщин лидирует Суви Минкинен из Финляндии. Украинки после неудачного старта не набрали ни одного балла и пока не представлены в общем рейтинге.

Лидеры общего зачета (женщины):

Суви Минккинен (Финляндия) - 191 Анна Магнуссон (Швеция) - 174 Камиль Бене (Франция) - 148

Когда следующий старт

Второй этап Кубка мира состоится 12-14 декабря в австрийском Хохфильцене. В программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.