Кубок світу з біатлону: драматичний фініш та провал українок у першій індивідуальній гонці

Фото: У Христини Дмитренко – найкращий результат серед українок (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У шведському Естерсунді 2 грудня, відбулася жіноча індивідуальна гонка (15 км) – перше персональне змагання нового сезону Кубка світу з біатлону.

Про те, хто переміг і як виступили вітчизняні спортсменки – розповідає РБК-Україна.

Українки поза топ-40

Україну у гонці представили п'ять спортсменок: Христина та Валерія Дмитренко, Анастасія і Олександра Меркушини, а також Дарина Чалик. Поза стартом залишилася Олена Городна – через нежить.

Найкращий результат серед вітчизняних спортсменок показала Христина Дмитренко – але це лише 46-те місце. Українка чисто провела першу стрільбу, але потім "заробила" чотири штрафні хвилини.

Решта біатлоністок виступили слабше: Анастасія Меркушина – 53-тя, Дарина Чалик – 59-та, Валерія Дмитренко – 72-га, Олександра Меркушина – 83-тя.

Таким чином, жодна з українських біатлоністок не зуміла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони.

Драма на фініші

А перемогу в драматичній боротьбі здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка лише на 0,3 секунди випередила фінку Соню Лейнамо. Бронзову медаль виборола француженка Камілла Бене.

Кубок світу, Естерсунд (Швеція), жіноча індивідуальна гонка

  1. Доротея Вірер (Італія, 1+1+0+0) – 43:08.0
  2. Соня Лейнамо (Фінляндія, 0+0+1+0) – +0.3
  3. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+1) – +8.4
  • …46. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+1) – +4:40.8
  • …53. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) – +4:59.1
  • …59. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+1) – +5:27.0
  • …72. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+2+0) – +6:39.5
  • …83. Олександра Меркушина (Україна, 2+1+1+2) – +7:50.7

Що далі

У середу, 3 грудня, в Естерсунді відбудеться чоловіча індивідуальна гонка (20 км). Початок – о 16:30 за київським часом.

В ній візьмуть участь п'ятеро українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Раніше ми розповіли, як збірна України провалила змішану естафету в Естерсунді.

Також читайте, що у Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду.

