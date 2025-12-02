Кубок мира по биатлону: драматический финиш и провал украинок в первой индивидуальной гонке

В шведском Эстерсунде 2 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка (15 км) - первое персональное соревнование нового сезона Кубка мира по биатлону.
О том, кто победил и как выступили отечественные спортсменки - рассказывает РБК-Украина.
Украину в гонке представили пять спортсменок: Кристина и Валерия Дмитренко, Анастасия и Александра Меркушины, а также Дарья Чалык. Вне старта осталась Елена Городная - из-за насморка.
Лучший результат среди отечественных спортсменок показала Кристина Дмитренко - но это лишь 46-е место. Украинка чисто провела первую стрельбу, но затем "заработала" четыре штрафные минуты.
Остальные биатлонистки выступили слабее: Анастасия Меркушина - 53-я, Дарья Чалык - 59-я, Валерия Дмитренко - 72-я, Александра Меркушина - 83-я.
Таким образом, ни одна из украинских биатлонисток не сумела финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону.
А победу в драматической борьбе одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая лишь на 0,3 секунды опередила финку Соню Лейнамо. Бронзовую медаль завоевала француженка Камилла Бене.
Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская индивидуальная гонка
В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка (20 км). Начало - в 16:30 по киевскому времени.
В ней примут участие пятеро украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.
