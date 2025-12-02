Кубок мира по биатлону: драматический финиш и провал украинок в первой индивидуальной гонке

Украинки вне топ-40

Украину в гонке представили пять спортсменок: Кристина и Валерия Дмитренко, Анастасия и Александра Меркушины, а также Дарья Чалык. Вне старта осталась Елена Городная - из-за насморка.

Лучший результат среди отечественных спортсменок показала Кристина Дмитренко - но это лишь 46-е место. Украинка чисто провела первую стрельбу, но затем "заработала" четыре штрафные минуты.

Остальные биатлонистки выступили слабее: Анастасия Меркушина - 53-я, Дарья Чалык - 59-я, Валерия Дмитренко - 72-я, Александра Меркушина - 83-я.

Таким образом, ни одна из украинских биатлонисток не сумела финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону.

Драма на финише

А победу в драматической борьбе одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая лишь на 0,3 секунды опередила финку Соню Лейнамо. Бронзовую медаль завоевала француженка Камилла Бене.

Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская индивидуальная гонка

Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) - 43:08.0 Соня Лейнамо (Финляндия, 0+0+1+0) - +0.3 Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) - +8.4

...46. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+1+1) - +4:40.8

...53. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) - +4:59.1

...59. Дарья Чалык (Украина, 1+1+1+1) - +5:27.0

...72. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+2+0) - +6:39.5

...83. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+2) - +7:50.7

Что дальше

В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка (20 км). Начало - в 16:30 по киевскому времени.

В ней примут участие пятеро украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.