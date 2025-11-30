Антирекорд для України: збірна провалила змішану естафету в Естерсунді

У шведському Естерсунді завершилася класична змішана естафета першого етапу Кубка світу з біатлону 2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Як виступила збірна України

До складу команди увійшли Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, яка замінила Олену Городну через нежить.

Стартова дистанція пройшла під знаком стабільної стрільби Цимбала, але він втратив позиції на другому рубежі та передав естафету дев’ятим.

Борковський провів бездоганну стрільбу лежачи, проте поступово втратив ще три місця.

Меркушина на своєму етапі пробігла два штрафні кола та використала чотири додаткові патрони, внаслідок чого Україна опустилася на 18-ту позицію перед останньою учасницею.

Дмитренко завершила етап без промахів, але з двома додатковими патронами, що не дозволило команді покращити результат. Відставання від лідера склало 5 хвилин 18 секунд.

Переможці та підсумки етапу

Перемогу у змішаній естафеті святкувала збірна Франції, на другому місці фінішували італійці, а бронзу здобули норвежці.

Українська команда показала найгірший результат у своїй історії на етапах Кубка світу у цій дисципліні - раніше антирекордом було 15-те місце у сезоні 2019/20 також у Естерсунді.

Наступна гонка на першому етапі Кубка світу у Швеції - жіноча індивідуальна гонка - відбудеться у вівторок, 2 грудня, о 16:20 за київським часом.

Результати змішаної естафети Кубка світу 2025/26 (Естерсунд):

Франція - 1:05:16,5 (0+6) Італія - +25,2 сек (0+8) Норвегія - +1:05,3 (1+7) Фінляндія - +1:45,8 (1+9) Чехія - +1:46,1 (0+5) США - +1:54,0 (0+12)

…

18. Україна - +5:18,3 (2+10)