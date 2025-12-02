Кубок світу з біатлону: драматичний фініш та провал українок у першій індивідуальній гонці
У шведському Естерсунді 2 грудня, відбулася жіноча індивідуальна гонка (15 км) – перше персональне змагання нового сезону Кубка світу з біатлону.
Про те, хто переміг і як виступили вітчизняні спортсменки – розповідає РБК-Україна.
Українки поза топ-40
Україну у гонці представили п'ять спортсменок: Христина та Валерія Дмитренко, Анастасія і Олександра Меркушини, а також Дарина Чалик. Поза стартом залишилася Олена Городна – через нежить.
Найкращий результат серед вітчизняних спортсменок показала Христина Дмитренко – але це лише 46-те місце. Українка чисто провела першу стрільбу, але потім "заробила" чотири штрафні хвилини.
Решта біатлоністок виступили слабше: Анастасія Меркушина – 53-тя, Дарина Чалик – 59-та, Валерія Дмитренко – 72-га, Олександра Меркушина – 83-тя.
Таким чином, жодна з українських біатлоністок не зуміла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони.
Драма на фініші
А перемогу в драматичній боротьбі здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка лише на 0,3 секунди випередила фінку Соню Лейнамо. Бронзову медаль виборола француженка Камілла Бене.
Кубок світу, Естерсунд (Швеція), жіноча індивідуальна гонка
- Доротея Вірер (Італія, 1+1+0+0) – 43:08.0
- Соня Лейнамо (Фінляндія, 0+0+1+0) – +0.3
- Камілла Бене (Франція, 0+0+0+1) – +8.4
- …46. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+1) – +4:40.8
- …53. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) – +4:59.1
- …59. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+1) – +5:27.0
- …72. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+2+0) – +6:39.5
- …83. Олександра Меркушина (Україна, 2+1+1+2) – +7:50.7
Що далі
У середу, 3 грудня, в Естерсунді відбудеться чоловіча індивідуальна гонка (20 км). Початок – о 16:30 за київським часом.
В ній візьмуть участь п'ятеро українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.
Раніше ми розповіли, як збірна України провалила змішану естафету в Естерсунді.
Також читайте, що у Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду.