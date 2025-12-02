Кубок мира по биатлону: драматический финиш и провал украинок в первой индивидуальной гонке
В шведском Эстерсунде 2 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка (15 км) - первое персональное соревнование нового сезона Кубка мира по биатлону.
О том, кто победил и как выступили отечественные спортсменки - рассказывает РБК-Украина.
Украинки вне топ-40
Украину в гонке представили пять спортсменок: Кристина и Валерия Дмитренко, Анастасия и Александра Меркушины, а также Дарья Чалык. Вне старта осталась Елена Городная - из-за насморка.
Лучший результат среди отечественных спортсменок показала Кристина Дмитренко - но это лишь 46-е место. Украинка чисто провела первую стрельбу, но затем "заработала" четыре штрафные минуты.
Остальные биатлонистки выступили слабее: Анастасия Меркушина - 53-я, Дарья Чалык - 59-я, Валерия Дмитренко - 72-я, Александра Меркушина - 83-я.
Таким образом, ни одна из украинских биатлонисток не сумела финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону.
Драма на финише
А победу в драматической борьбе одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая лишь на 0,3 секунды опередила финку Соню Лейнамо. Бронзовую медаль завоевала француженка Камилла Бене.
Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская индивидуальная гонка
- Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) - 43:08.0
- Соня Лейнамо (Финляндия, 0+0+1+0) - +0.3
- Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) - +8.4
- ...46. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+1+1) - +4:40.8
- ...53. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) - +4:59.1
- ...59. Дарья Чалык (Украина, 1+1+1+1) - +5:27.0
- ...72. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+2+0) - +6:39.5
- ...83. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+2) - +7:50.7
Что дальше
В среду, 3 декабря, в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка (20 км). Начало - в 16:30 по киевскому времени.
В ней примут участие пятеро украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.
