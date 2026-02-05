UA

Кубок націй з хокею: елітна збірна дотиснула Україну в овертаймі

Україна програла Великій Британії (фото: ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з хокею розпочала третій етап Європейського кубка націй у британському Единбурзі поразкою від команди господарів – представника елітного дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Європейський кубок націй з хокею

Велика Британія – Україна – 3:2, овертайм

Шайби України: Морозов, Захаров

Як пройшов матч

Українці активно розпочали зустріч і зуміли захопити ініціативу. "Синьо-жовті" вийшли вперед у першому періоді та подвоїли перевагу на старті другого – 2:0.

Але ще до перерви британці зуміли закинути двічі та відновити паритет у зустрічі. У третьому періоді ініціативою володіли британці, але забити не зуміли. Основний час переможця не визначив - 2:2.

Матч перейшов в овертайм, де розв'язка настала дуже швидко. Уже на старті додаткового часу збірна Великої Британії закинула вирішальну шайбу та вирвала перемогу – 3:2.

Попереду - Польща та Словенія

Свій наступний матч збірна України проведе у п'ятницю, 6 лютого, проти Польщі. Згодом "синьо-жовті" зіграють зі Словенією (7 лютого).

Польща є майбутнім суперником України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, тоді як Велика Британія та Словенія виступають в елітному дивізіоні, що робить ці спаринги хорошою перевіркою рівня команди перед офіційними стартами.

Як грають "синьо-жовті" в Кубку націй

Перший етап Європейського кубка націй у листопаді збірна України завершила на другому місці групи D, набравши три очки: поразка від Литви (1:2) та перемога над Румунією (4:1).

У другій частині турніру в грудні "синьо-жовті" провели три матчі проти Румунії та здобули три перемоги.

Раніше ми повідомили, що збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Також ми писали, що Міжнародна федерація хокею проігнорувала рекомендації МОК щодо росіян з білорусами.

Хокей