Крутоголов о сравнении "Дизель Шоу" с "Кварталом 95": "Это не очень разумно"

Художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал о своем отношении к конкуренции в украинском юморе и сравнении с другими комедийными коллективами, в частности с "Кварталом 95".

Комментируя вопрос об отношении к сравнениям между юмористическими проектами, Егор отметил, что для него конкуренция - это прежде всего движущая сила.

"К конкуренции я отношусь очень хорошо. Люблю конкуренцию, потому что это стимулирует меня и стимулирует конкурента, и мы все развиваемся. К сожалению, этого не понимают другие игроки на нашем рынке. И тот же "Квартал" не понимает, что если бы мы делали какое-то промо, как-то подкалывали друг друга, это было бы для обеих сторон выгодно. Но у нас так не происходит, у нас "или мы, или никто", - признался он.

По словам артиста, он воспринимает конкуренцию как спорт, который мотивирует совершенствоваться, однако не поддерживает, когда соперничество переходит в плоскость личных конфликтов.

Егор Крутоголов (фото предоставлено артистом)

"Для меня это всегда спорт, мне нравится спортивная конкуренция. Мой сын занимается профессионально спортом, поэтому я понимаю, о чем говорю. Но когда это переходит на что-то личное, то это непродуктивно, это останавливает в развитии обе стороны", - сказал Крутоголов.

"Сравнивать - это как говорить жене о бывшей"

Егор также высказался о постоянных сравнениях между "Дизель Шоу" и "Кварталом 95", которые, по его словам, не имеют смысла.

"А насчет сравнения - людям почему-то нравится сравнивать. Это не очень разумно, но я вижу это везде. Например, на "Формуле-1", где люди сравнивают гонщиков из разных эпох. Сравнивать нет смысла, но люди это делают", - высказался участник "Дизель Шоу".

Он добавил, что такие разговоры часто выглядят нелепо.

"Когда люди сравнивают и говорят мне об этом - это тупо. Это как будто была бывшая, а сейчас жена нынешняя. И человек жене говорит, что раньше западал на другую: "Я ее так любил, и да, но ты лучше". Неужели ей будет приятно слышать эту хр*нь? Поэтому, когда люди подходят ко мне и начинают рассказывать, что раньше любили "Квартал", а сейчас нас... Не нужно мне это рассказывать. Это твоя личная информация, держи ее при себе. Но если людям без этого трудно жить, то как ты им запретишь сравнивать? Нет, не запретишь", - прокомментировал Крутоголов.

Егор Крутоголов (фото предоставлено артистом)

"Места хватит всем"

Руководитель "Дизель Студио" также отметил, что на украинском рынке есть место для многих юмористических проектов, ведь все они имеют общие корни - КВН.

"То, что наши проекты похожи в чем-то - это, конечно, отрицать нет смысла. И они, и мы вышли из "КВН", сделали сольные проекты, смешим людей. Но "Квартал" ли это придумал? Нет. Или мы это придумали? Нет. Я считаю, что страна большая, людей много, хватит места для разных юмористических проектов, даже если их будет 10-15, я только за. "Мы одной крови, Маугли, ты и я", - сказал актер.