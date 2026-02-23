За крок до легенд: Ванат забив в Іспанії та ось-ось посуне відомого українця з історичного топу
Український нападник "Жирони" Владислав Ванат продовжує демонструвати результативну гру в іспанській Прімері. Форвард відзначився забитим м’ячем у поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Гол у виїзному матчі проти "Алавеса": деталі результативної дії українця
У виїзному протистоянні з "Алавесом" вихованець київського "Динамо" зміг змінити рахунок на 31-й хвилині матчу.
Гол став результатом успішного розіграшу кутового: Ванат вдало обрав позицію на дальній стійці та замкнув передачу партнерів.
Цей успіх дозволив каталонцям зрівняти рахунок у першій половині зустрічі - на перерву команди пішли за результату 1:1.
Для 22-річного нападника це вже восьмий забитий м'яч у поточному розіграші Ла Ліги.
Загалом у поточному сезоні Ванат провів за "біло-червоних" 22 поєдинки, також маючи у своєму активі одну результативну передачу.
Нагадаємо, що в попередньому турі саме асист українця допоміг "Жироні" здолати каталонську "Барселону".
Погоня за рекордами: Ванат штурмує топ-10
Завдяки сьогоднішньому голу Владислав суттєво покращив свої позиції в історичному рейтингу українських бомбардирів у топ-5 лігах Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).
Наразі форвард посідає 11-ту сходинку в цьому списку.
Від омріяної десятки найкращих Ваната відділяє лише один точний удар.
На 10-му місці наразі перебуває Юрій Максимов, який свого часу записав на свій рахунок 9 голів у німецькій Бундеслізі за "Вердер".
Топ-10 українських снайперів у провідних чемпіонатах Європи:
- Андрій Шевченко - 136 голів
- Андрій Воронін - 53
- Артем Довбик - 39
- Руслан Маліновський - 33
- Олександр Заваров - 17
- Віктор Циганков - 17
- Андрій Ярмоленко - 11
- Сергій Ребров - 10
- Євген Коноплянка - 10
- Юрій Максимов - 9
- Владислав Ванат - 8
