За крок до легенд: Ванат забив в Іспанії та ось-ось посуне відомого українця з історичного топу

Український нападник "Жирони" Владислав Ванат продовжує демонструвати результативну гру в іспанській Прімері. Форвард відзначився забитим м’ячем у поєдинку 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Гол у виїзному матчі проти "Алавеса": деталі результативної дії українця

У виїзному протистоянні з "Алавесом" вихованець київського "Динамо" зміг змінити рахунок на 31-й хвилині матчу.

Гол став результатом успішного розіграшу кутового: Ванат вдало обрав позицію на дальній стійці та замкнув передачу партнерів.

Цей успіх дозволив каталонцям зрівняти рахунок у першій половині зустрічі - на перерву команди пішли за результату 1:1.

Для 22-річного нападника це вже восьмий забитий м'яч у поточному розіграші Ла Ліги.

Загалом у поточному сезоні Ванат провів за "біло-червоних" 22 поєдинки, також маючи у своєму активі одну результативну передачу.

Нагадаємо, що в попередньому турі саме асист українця допоміг "Жироні" здолати каталонську "Барселону".

Погоня за рекордами: Ванат штурмує топ-10

Завдяки сьогоднішньому голу Владислав суттєво покращив свої позиції в історичному рейтингу українських бомбардирів у топ-5 лігах Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Наразі форвард посідає 11-ту сходинку в цьому списку.

Від омріяної десятки найкращих Ваната відділяє лише один точний удар.

На 10-му місці наразі перебуває Юрій Максимов, який свого часу записав на свій рахунок 9 голів у німецькій Бундеслізі за "Вердер".

Топ-10 українських снайперів у провідних чемпіонатах Європи: