В шаге от легенд: Ванат забил в Испании и вот-вот подвинет известного украинца из исторического топа

Украинские легионеры испанской "Жироны" Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали главными действующими лицами поединка 25-го тура Ла Лиги. Оба украинца отметились забитыми мячами в драматическом противостоянии с "Алавесом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Двойной удар: как забивали украинцы

Начало встречи оказалось неудачным для каталонцев - уже на 5-й минуте Лукас Бойе вывел хозяев вперед.

Однако еще до перерыва свое слово сказал Владислав Ванат. На 31-й минуте нападающий воспользовался передачей Акселя Витселя после розыгрыша стандарта и восстановил паритет.

Во втором тайме инициативу перехватил Виктор Цыганков. Получив филигранный разрезной пас от Аззедина Унаи, вингер хладнокровно обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

Впрочем, удержать победу подопечным Мичела не удалось: после того, как обоих украинцев заменили, Бойе оформил дубль, установив окончательный счет - 2:2.

Турнирные перспективы "Жироны"

После 25 сыгранных матчей "Жирона" имеет в активе 30 зачетных пунктов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Примеры.

Следующий шанс улучшить положение и увеличить голевой доработок украинцы будут иметь в воскресенье, 1 марта. Каталонцы будут принимать "Сельту", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Погоня за рекордами: Ванат штурмует топ-10

Благодаря сегодняшнему голу Владислав существенно улучшил свои позиции в историческом рейтинге украинских бомбардиров в топ-5 лигах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Сейчас форвард занимает 11-ю строчку в этом списке.

От заветной десятки лучших Ваната отделяет лишь один точный удар.

На 10-м месте сейчас находится Юрий Максимов, который в свое время записал на свой счет 9 голов в немецкой Бундеслиге за "Вердер".

Топ-10 украинских снайперов в ведущих чемпионатах Европы: