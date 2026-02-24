В шаге от легенд: Ванат забил в Испании и вот-вот подвинет известного украинца из исторического топа
Украинские легионеры испанской "Жироны" Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали главными действующими лицами поединка 25-го тура Ла Лиги. Оба украинца отметились забитыми мячами в драматическом противостоянии с "Алавесом".
Двойной удар: как забивали украинцы
Начало встречи оказалось неудачным для каталонцев - уже на 5-й минуте Лукас Бойе вывел хозяев вперед.
Однако еще до перерыва свое слово сказал Владислав Ванат. На 31-й минуте нападающий воспользовался передачей Акселя Витселя после розыгрыша стандарта и восстановил паритет.
Во втором тайме инициативу перехватил Виктор Цыганков. Получив филигранный разрезной пас от Аззедина Унаи, вингер хладнокровно обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.
Впрочем, удержать победу подопечным Мичела не удалось: после того, как обоих украинцев заменили, Бойе оформил дубль, установив окончательный счет - 2:2.
Турнирные перспективы "Жироны"
После 25 сыгранных матчей "Жирона" имеет в активе 30 зачетных пунктов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Примеры.
Следующий шанс улучшить положение и увеличить голевой доработок украинцы будут иметь в воскресенье, 1 марта. Каталонцы будут принимать "Сельту", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Погоня за рекордами: Ванат штурмует топ-10
Благодаря сегодняшнему голу Владислав существенно улучшил свои позиции в историческом рейтинге украинских бомбардиров в топ-5 лигах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
Сейчас форвард занимает 11-ю строчку в этом списке.
От заветной десятки лучших Ваната отделяет лишь один точный удар.
На 10-м месте сейчас находится Юрий Максимов, который в свое время записал на свой счет 9 голов в немецкой Бундеслиге за "Вердер".
Топ-10 украинских снайперов в ведущих чемпионатах Европы:
- Андрей Шевченко - 136 голов
- Андрей Воронин - 53
- Артем Довбик - 39
- Руслан Малиновский - 33
- Александр Заваров - 17
- Виктор Цыганков - 17
- Андрей Ярмоленко - 11
- Сергей Ребров - 10
- Евгений Коноплянка - 10
- Юрий Максимов - 9
- Владислав Ванат - 8
