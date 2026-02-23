ua en ru
Перша результативна дія: Яремчук відзначився за "Ліон" у чемпіонаті Франції (відео)

Понеділок 23 лютого 2026 09:36
Роман Яремчук (фото: x.com/OL)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник Роман Яремчук відзначився першою результативною дією у французькій Лізі 1. Форвард, який лише нещодавно приєднався до "Ліона", допоміг своїй новій команді забити у поєдинку проти "Страсбура", проте це не врятувало "ткачів" від поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Блискавичний вихід на заміну

Після короткого дебюту проти "Ніцци" (9 хвилин), головний тренер ліонців Паулу Фонсека надав українцю більше ігрового часу в матчі проти "Страсбура". Яремчук з'явився на полі на 58-й хвилині, коли його команда вже поступалася 0:2.

Роману знадобилося менше хвилини, щоб принести користь. Отримавши м'яч, українець здійснив швидкісний прорив лівим флангом і виконав вивірений простріл у центр штрафного майданчика. Досвідчений Корентен Толіссо замкнув передачу в дотик, скоротивши відставання – 1:2.

Кінець суперсерії "Ліона"

Попри активність Яремчука, організувати повноцінний камбек "ткачам" не вдалося. На 81-й хвилині "Страсбур" заробив право на пенальті, який впевнено реалізував, встановивши остаточний рахунок – 3:1 на свою користь.

Ця поразка стала для "Ліона" справжнім шоком, адже команда перервала свою феноменальну 13-матчеву переможну серію. До цього поєдинку ліонці не втрачали очок ще з початку грудня, вигравши сім матчів поспіль у чемпіонаті, а також по три гри в Лізі Європи та Кубку Франції.

Турнірне становище команди українця

Нагадаємо, Яремчук перебрався до Франції в останній день зимового трансферного вікна. "Ліон" орендував нападника у грецького "Олімпіакоса" за 1,5 мільйона євро, залишивши за собою право викупу гравця в кінці сезону.

Попри поразку команда українця залишається третьою у Лізі 1 з 45 балами в активі. Лідирують – ПСЖ (54 очка) та "Ланс" (52). Свій наступний поєдинок "Ліон" проведе у неділю, 1 березня. "Ткачі" на виїзді зіграють проти свого головного переслідувача – "Марселя" (4-те місце, 40 очок).

