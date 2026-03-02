UA

Костюк відновилася після болісної травми та націлилася на "п'ятий Грендслем" (відео)

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк завершила процес реабілітації та розпочала підготовку до престижного турніру в США. Тенісистка не виступала понад місяць через серйозне ушкодження щиколотки, отримане на Australian Open.

Камбек на супертурнірі

Костюк поділилася відео з тренування, підтвердивши свою готовність до повернення у тур. Наступною зупинкою для українки стане турнір серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі, який пройде з 4 до 15 березня. Це буде її перший офіційний виступ після вимушеної паузи.

Нагадаємо, Марта зазнала травми під час драматичного матчу на Відкритому чемпіонаті Австралії проти француженки Ельзи Жакемо. У вирішальному сеті за рахунку 5:6 українка невдало впала та пошкодила ногу. Попри сильний біль, вона продовжила гру та перевела поєдинок на тайбрейк, де все ж поступилася суперниці.

Пізніше медичне обстеження підтвердило найгірші побоювання – розрив зв'язок щиколотки. Через це Костюк була змушена знятися з парного розряду Australian Open та пропустити лютневі турніри.

Чого чекати в Індіан-Веллсі

Турнір у Каліфорнії, який часто називають "п'ятим Грендслемом", стане серйозним іспитом для фізичного стану Марти.

Минулого сезону Костюк дійшла на супертурнірі до третього кола. Цього сезону вона буде представлена в основній сітці разом зі ще двома українками – Еліною Світоліною та Даяною Ястремською. Поточний тиждень Марта розпочала у статусі 28-ї ракетки світу.

Раніше ми розповіли, як Дарія Снігур здобула перший титул WTA в кар'єрі.

