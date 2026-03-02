Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем" (видео)

Камбэк на супертурнире

Костюк поделилась видео с тренировки, подтвердив свою готовность к возвращению в тур. Следующей остановкой для украинки станет турнир серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 15 марта. Это будет ее первое официальное выступление после вынужденной паузы.

Напомним, Марта получила травму во время драматичного матча на Открытом чемпионате Австралии против француженки Эльзы Жакемо. В решающем сете при счете 5:6 украинка неудачно упала и повредила ногу. Несмотря на сильную боль, она продолжила игру и перевела поединок на тайбрейк, где все же уступила сопернице.

Позже медицинское обследование подтвердило худшие опасения - разрыв связок лодыжки. Из-за этого Костюк была вынуждена сняться с парного разряда Australian Open и пропустить февральские турниры.

Чего ждать в Индиан-Уэллсе

Турнир в Калифорнии, который часто называют "пятым Грэндслемом", станет серьезным экзаменом для физического состояния Марты.

В прошлом сезоне Костюк дошла на супертурнире до третьего круга. В этом сезоне она будет представлена в основной сетке вместе с еще двумя украинками - Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской. Текущую неделю Марта начала в статусе 28-й ракетки мира.