Костюк проти Подрез у Руані: де і коли дивитися історичний фінал українок

Шлях українок до фіналу

На шляху до вирішального матчу Rouen Open обидві українки подолали по чотири раунди в основній сітці, проте ігрова дистанція тенісисток суттєво різнилася.

Подрез, яка проводить свій дебютний турнір на рівні Туру, розпочала свій шлях ще з кваліфікації. У підсумку 19-річна українка видала вражаючу серію з п'яти звитяг поспіль, до яких додалася технічна перемога у півфіналі через відмову суперниці. Її вихід у фінал з першої спроби вже став світовою сенсацією.

Натомість Костюк підтвердила статус головної фаворитки та лідерки посіву.

Протистояння рейтингів та апсетів

Попри те, що Костюк є очевидною фавориткою, турнірна сітка довела – цифри не завжди вирішують долю матчу.

На старті тижня тенісисток розділяли понад 180 позицій у світовому рейтингу, проте Подрез вже довела свою здатність перемагати топ-гравців. Зокрема, Вероніка оформила гучні апсети, вибивши з розіграшу італійку Елізабетту Коччаретто (WTA 41) та Кеті Бултер з Великої Британії (WTA 64).

Переможниця цього матчу отримає 37 390 євро призових і 250 рейтингових очок. Тенісистка, яка програє – 22 125 євро і 163 балів.

Зазначимо також, що незалежно від результату фіналу, титул чемпіонки турніру залишиться українським. Рік тому у Руані тріумфувала Єліна Світоліна.

Фінальне прокляття Костюк

Для Марти сьогоднішній поєдинок стане можливістю вдруге в кар'єрі здобути трофей WTA. Свій дебютний титул українка здобула в березні 2023 року на турнірі в американському Остіні. Відтоді вона тричі зупинялася за крок від перемоги, поступаючись у вирішальних матчах.

Сама тенісистка не приховує, що минулі невдачі лише додають їй спортивної злості та мотивації перед виходом на корт у Руані.

"Я програла три свої останні фінали, тому зараз чекаю на цей матч із великим нетерпінням. Дуже сподіваюся на підтримку вболівальників – вона мені точно знадобиться. Звісно, грати у фіналі – це завжди неймовірні емоції, незалежно від того, яким буде підсумковий результат", - зізналася Костюк.

Феномен із Нової Каховки

19-річна Подрез стала 14-ю українкою в історії, яка позмагається за титул WTA.

Вероніка народилася в Новій Каховці, проте у 5-річному віці переїхала до Франції. Саме тому турнір у Руані є для неї фактично "домашнім", хоча виступає вона під синьо-жовтим прапором.

Роком прориву для тенісистки став 2025-й. Вона піднялася в рейтингу на 250 позицій, почавши шлях із 536-го місця. Вже на початку 2026-го Подрез встигла зіграти у двох фіналах ITF, здобувши один титул.

Цікавий факт – особиста історія стосунків із Костюк. Сім років тому 12-річна Вероніка, будучи вболівальницею, підійшла до Марти на кортах "Ролан Гаррос", щоб зробити спільне фото. Сьогодні вони вийдуть на корт як рівні суперниці у боротьбі за історичний трофей.

Марта Костюк та Вероніка Подрез у 2019 році (фото: instagram.com/vero_tennis)

Де дивитися історичний поєдинок

Фінальне українське дербі відбудеться сьогодні, 19 квітня о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на цифровій платформі Setanta Sports.