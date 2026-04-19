Костюк против Подрез в Руане: где и когда смотреть исторический финал украинок

Путь украинок к финалу

На пути к решающему матчу Rouen Open обе украинки преодолели по четыре раунда в основной сетке, однако игровая дистанция теннисисток существенно отличалась.

Подрез, которая проводит свой дебютный турнир на уровне Тура, начала свой путь еще с квалификации. В итоге 19-летняя украинка выдала впечатляющую серию из пяти побед подряд, к которым добавилась техническая победа в полуфинале из-за отказа соперницы. Ее выход в финал с первой попытки уже стал мировой сенсацией.

В то же время Костюк подтвердила статус главной фаворитки и лидера посева.

Противостояние рейтингов и апсетов

Несмотря на то, что Костюк является очевидной фавориткой, турнирная сетка доказала - цифры не всегда решают судьбу матча.

На старте недели теннисисток разделяли более 180 позиций в мировом рейтинге, однако Подрез уже доказала свою способность побеждать топ-игроков. В частности, Вероника оформила громкие апсеты, выбив из розыгрыша итальянку Элизабетту Коччаретто (WTA 41) и Кэти Бултер из Великобритании (WTA 64).

Победительница этого матча получит 37 390 евро призовых и 250 рейтинговых очков. Теннисистка, которая проиграет - 22 125 евро и 163 баллов.

Отметим также, что независимо от результата финала, титул чемпионки турнира останется украинским. Год назад в Руане триумфовала Елина Свитолина.

Финальное проклятие Костюк

Для Марты сегодняшний поединок станет возможностью во второй раз в карьере получить трофей WTA. Свой дебютный титул украинка добыла в марте 2023 года на турнире в американском Остине. С тех пор она трижды останавливалась в шаге от победы, уступая в решающих матчах.

Сама теннисистка не скрывает, что прошлые неудачи лишь добавляют ей спортивной злости и мотивации перед выходом на корт в Руане.

"Я проиграла три своих последних финала, поэтому сейчас жду этот матч с большим нетерпением. Очень надеюсь на поддержку болельщиков - она мне точно пригодится. Конечно, играть в финале - это всегда невероятные эмоции, независимо от того, каким будет итоговый результат", - призналась Костюк.

Феномен из Новой Каховки

19-летняя Подрез стала 14-й украинкой в истории, которая поборется за титул WTA.

Вероника родилась в Новой Каховке, однако в 5-летнем возрасте переехала во Францию. Именно поэтому турнир в Руане является для нее фактически "домашним", хотя выступает она под сине-желтым флагом.

Годом прорыва для теннисистки стал 2025-й. Она поднялась в рейтинге на 250 позиций, начав путь с 536-го места. Уже в начале 2026-го Подрез успела сыграть в двух финалах ITF, получив один титул.

Интересный факт - личная история отношений с Костюк. Семь лет назад 12-летняя Вероника, будучи болельщицей, подошла к Марте на кортах "Ролан Гаррос", чтобы сделать совместное фото. Сегодня они выйдут на корт как равные соперницы в борьбе за исторический трофей.

Марта Костюк и Вероника Подрез в 2019 году (фото: instagram.com/vero_tennis)

Где смотреть исторический поединок

Финальное украинское дерби состоится сегодня, 19 апреля в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на цифровой платформе Setanta Sports.