Костюк поставила на місце місцеву зірку: українка тріумфально стартувала на WTA 250

15:46 14.04.2026 Вт
2 хв
Після тріумфу за збірну Марта знову дивує: французька публіка такого не очікувала
aimg Катерина Урсатій
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк успішно подолала стартовий бар'єр на турнірі WTA 250 у Руані. Українська тенісистка впевнено переграла місцеву фаворитку Діан Паррі, підтвердивши статус головної претендентки на титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Переконливий початок на ґрунті Руана

Українська тенісистка Марта Костюк розпочала свій шлях на французьких кортах із впевненої перемоги.

Після успішних виступів за національну збірну у Кубку Біллі Джин Кінг, де Україна виборола путівку до фіналу, Костюк переключилася на індивідуальні змагання.

У першому раунді вона зустрілася з представницею Франції Діан Паррі, яка наразі посідає 100-те місце у світовому рейтингу.

Ця зустріч стала продовженням тотального домінування українки в очних протистояннях: тепер рахунок за особистими зустрічами став 4:0 на користь Марти.

Хід поєдинку: від розгрому до вольового фінішу

Старт матчу пройшов за повної переваги Костюк. Перша партія завершилася розгромним рахунком 6:1.

Марта діяла агресивно, реалізувавши два брейк-пойнти та записавши на свій рахунок подачу навиліт, що не залишило Паррі жодних шансів на опір.

Другий сет видався більш напруженим. Француженка спробувала перехопити ініціативу та повела в рахунку 3:1.

Однак українська спортсменка продемонструвала характер, вигравши чотири гейми поспіль. Крапку у матчі було поставлено в десятому геймі на власній подачі Марти.

Перспективи в 1/8 фіналу

Завдяки цій перемозі лідерка посіву крокує у другий раунд змагань.

Наступна суперниця Костюк визначиться у протистоянні представниць США - Кеті Волинець та Кеті Макнеллі.

Саме з переможницею цієї американської пари українка змагатиметься за вихід у чвертьфінал турніру в Руані.

