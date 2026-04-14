Костюк поставила на место местную звезду: украинка триумфально стартовала на WTA 250

Марта Костюк успешно преодолела стартовый барьер на турнире WTA 250 в Руане. Украинская теннисистка уверенно переиграла местную фаворитку Диан Парри, подтвердив статус главной претендентки на титул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Украинская теннисистка Марта Костюк начала свой путь на французских кортах с уверенной победы.
После успешных выступлений за национальную сборную в Кубке Билли Джин Кинг, где Украина завоевала путевку в финал, Костюк переключилась на индивидуальные соревнования.
В первом раунде она встретилась с представительницей Франции Диан Парри, которая сейчас занимает 100-е место в мировом рейтинге.
Эта встреча стала продолжением тотального доминирования украинки в очных противостояниях: теперь счет по личным встречам стал 4:0 в пользу Марты.
Старт матча прошел при полном преимуществе Костюк. Первая партия завершилась разгромным счетом 6:1.
Марта действовала агрессивно, реализовав два брейк-поинта и записав на свой счет подачу навылет, что не оставило Парри никаких шансов на сопротивление.
Второй сет выдался более напряженным. Француженка попыталась перехватить инициативу и повела в счете 3:1.
Однако украинская спортсменка продемонстрировала характер, выиграв четыре гейма подряд. Точка в матче была поставлена в десятом гейме на собственной подаче Марты.
Благодаря этой победе лидер посева шагает во второй раунд соревнований.
Следующая соперница Костюк определится в противостоянии представительниц США - Кэти Волынец и Кэти Макнелли.
Именно с победительницей этой американской пары украинка будет бороться за выход в четвертьфинал турнира в Руане.
