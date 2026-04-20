Костюк на порозі топ-20 та неймовірний зліт Подрез: українки в оновленому рейтингу WTA

Оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) зафіксував значне покращення позицій відразу кількох представниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Перемога на турнірі у Франції дозволила Марті Костюк піднятися на 23-й рядок світової класифікації (+5 позицій). Це чергове наближення Марти до її персонального рекорду (16-те місце) та статусу сіяної на великих турнірах.
Проте справжній фурор викликав прогрес 19-річної Вероніки Подрез. Після свого дебютного фіналу на рівні WTA вона перестрибнула відразу 62 сходинки і вперше в кар'єрі увірвалася до топ-150, посівши 147-ме місце.
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочинає свій 230-й тиждень у топ-10. Після успішного виступу в Штутгарті вона зберегла за собою 7-му позицію у світі.
Важливою подією стало і повернення до першої сотні Дарії Снігур. Завдяки вдалим виступам вона піднялася на 98-ме місце (+3).
Загалом ситуація в українському топ-списку виглядає наступним чином.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
На вершині світового рейтингу продовжує перебувати Аріна Соболенко. Єдиною зміною в першій десятці стало незначне переміщення позицій у нижній частині.
Топ-10 світового рейтингу:
Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.