Костюк на пороге топ-20 и невероятный взлет Подрез: украинки в обновленном рейтинге WTA

Обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) зафиксировал значительное улучшение позиций сразу нескольких представительниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Победа на турнире во Франции позволила Марте Костюк подняться на 23-ю строчку мировой классификации (+5 позиций). Это очередное приближение Марты к ее персональному рекорду (16-е место) и статусу сеяной на крупных турнирах.
Однако настоящий фурор вызвал прогресс 19-летней Вероники Подрез. После своего дебютного финала на уровне WTA она перепрыгнула сразу 62 ступеньки и впервые в карьере ворвалась в топ-150, заняв 147-е место.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начинает свою 230-ю неделю в топ-10. После успешного выступления в Штутгарте она сохранила за собой 7-ю позицию в мире.
Важным событием стало и возвращение в первую сотню Дарьи Снигур. Благодаря удачным выступлениям она поднялась на 98-е место (+3).
В целом ситуация в украинском топ-списке выглядит следующим образом.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
На вершине мирового рейтинга продолжает находиться Арина Соболенко. Единственным изменением в первой десятке стало незначительное перемещение позиций в нижней части.
Топ-10 мирового рейтинга:
Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.