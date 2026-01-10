Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500 у Брісбені, розгромивши шосту ракетку світу (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до фіналу хардового турніру WTA 500 в австралійському Брісбені, впевнено перемігши у півфіналі одну з лідерок світового рейтингу.

WTA 500, Брісбен, півфінал

Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 6:0, 6:3

Розгром менш ніж за годину

У матчі 1/2 фіналу Костюк у двох сетах обіграла Джессіку Пегулу зі США, яка посідає шосте місце у рейтингу WTA. Поєдинок тривав лише 56 хвилин.

Першу партію українка виграла з рахунком 6:0, витративши трохи більше 20 хвилин. У другому сеті Пегула намагалася нав'язати боротьбу, однак Костюк упевнено довела матч до перемоги.

Цей матч став шостим очним протистоянням між тенісистками. Костюк здобула лише другу перемогу над американкою і першу з 2024 року, коли вона обіграла Пегулу у півфіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

Вражаюча серія перемог над топ-10

Вихід у фінал став продовженням вражаючої серії українки на турнірі в Брісбені. Костюк здобула третю поспіль перемогу над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA. Раніше вона вибила Аманду Анісімову (3-тя ракетка світу) та Мірру Андрєєву (9-та).

Загалом на рахунку Марти тепер 12 перемог у кар'єрі над представницями першої десятки світового рейтингу, а три виграші протягом одного турніру – рекордний показник для українки.

Шанс на другий титул

У фіналі турніру в Брісбені Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко, яка у своєму півфіналі перемогла Кароліну Мухову.

Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися між собою – всі матчі завершувалися перемогами Соболенко. Фінальний поєдинок відбудеться 11 січня, о 6:00 за Києвом.

Цей фінал стане для Костюк четвертим у кар'єрі на рівні WTA і першим – з квітня 2024 року. Тоді українка дійшла до вирішального матчу в Штутгарті, де поступилася Єлені Рибакіній.

Свій єдиний титул WTA Марта виграла у березні 2023 року в Остіні.

Підйом у рейтингу WTA

За результатами змагання у Брісбені Костюк значно покращить свою позицію в світовому рейтингу.

Завдяки виходу у фінал Марта вже гарантувала собі повернення до топ-20. У разі перемоги вона підніметься на 18-те місце.

Найвищою сходинкою рейтингу WTA у кар'єрі Костюк – була 16-та. На цій позиції українка перебувала у червні 2024 року.