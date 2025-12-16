Костюк і Ястремська обрали турнір перед Australian Open

Старт сезону в Австралії

Сезон-2026 обидві українки розпочнуть на іншому турнірі серії WTA 500 – у Брисбені, який триватиме з 4 по 11 січня. Після цього Костюк і Ястремська переберуться до Аделаїди, де з 12 по 17 січня відбудеться ще один престижний турнір напередодні старту Australian Open у Мельбурні.

Досвід Костюк в Аделаїді

Для Костюк турнір в Аделаїді вже добре знайомий. Друга ракетка України стабільно виступає тут з 2023 року. Найуспішнішим для неї став розіграш 2024 року, коли українка дійшла до чвертьфіналу, поступившись шостій сіяній латвійці Єлені Остапенко у двох сетах.

Водночас у 2023 та 2025 роках Костюк завершувала виступи вже після матчів першого кола.

Яскравий спогад Ястремської

Ястремська має значно менший досвід виступів в Аделаїді, однак він був яскравим.

Українка брала участь у турнірі лише одного разу – у 2020 році, проте тоді змогла дійти до фіналу. У вирішальному матчі Ястремська поступилася першій сіяній – австралійці Ешлі Барті.

Важливий етап перед Мельбурном

Турнір в Аделаїді традиційно вважається важливою перевіркою сил перед стартом Australian Open.

Для Костюк і Ястремської ці матчі стануть шансом набрати ігрову форму, очки рейтингу та впевненість перед головним стартом початку сезону.

Обидві наші тенісистки у світовому рейтингу йдуть поруч: Костюк посідає 26-ту сходинку, Ястремська – 27-му. Це дозволило їм відібралися до основної сітки австралійського мейджора.