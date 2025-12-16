Костюк и Ястремская выбрали турнир перед Australian Open

Старт сезона в Австралии

Сезон-2026 обе украинки начнут на другом турнире серии WTA 500 - в Брисбене, который пройдет с 4 по 11 января. После этого Костюк и Ястремская переберутся в Аделаиду, где с 12 по 17 января состоится еще один престижный турнир накануне старта Australian Open в Мельбурне.

Опыт Костюк в Аделаиде

Для Костюк турнир в Аделаиде уже хорошо знаком. Вторая ракетка Украины стабильно выступает здесь с 2023 года. Самым успешным для нее стал розыгрыш 2024 года, когда украинка дошла до четвертьфинала, уступив шестой сеяной латвийке Елене Остапенко в двух сетах.

В то же время в 2023 и 2025 годах Костюк завершала выступления уже после матчей первого круга.

Яркое воспоминание Ястремской

Ястремская имеет значительно меньший опыт выступлений в Аделаиде, однако он был ярким.

Украинка участвовала в турнире лишь однажды - в 2020 году, однако тогда смогла дойти до финала. В решающем матче Ястремская уступила первой сеяной - австралийке Эшли Барти.

Важный этап перед Мельбурном

Турнир в Аделаиде традиционно считается важной проверкой сил перед стартом Australian Open.

Для Костюк и Ястремской эти матчи станут шансом набрать игровую форму, очки рейтинга и уверенность перед главным стартом начала сезона.

Обе наши теннисистки в мировом рейтинге идут рядом: Костюк занимает 26-ю строчку, Ястремская - 27-ю. Это позволило им отобрались в основную сетку австралийского мэйджора.